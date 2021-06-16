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POLİTİKA

CHP'li Tanal'ın 'vazo' yalanına Milli Saraylar Başkanlığı’ndan açıklama: Hiçbir zaman var olmamıştır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'ye taşıdığı sözde kayıp vazoların aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi "46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo" hiçbir zaman var olmamıştır." denildi.

Haber Merkezi DHA
CHPli Tanalın vazo yalanına Milli Saraylar Başkanlığı’ndan açıklama: Hiçbir zaman var olmamıştır
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, som altından yapılmış iki vazonun nerede olduğunu sormuştu.

"Anlamsız ve art niyetlidir"

Konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir.

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