CHP'li Tanal'ın 'vazo' yalanına Milli Saraylar Başkanlığı’ndan açıklama: Hiçbir zaman var olmamıştır

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, som altından yapılmış iki vazonun nerede olduğunu sormuştu.

"Anlamsız ve art niyetlidir"

Konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir.

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OYNAT 00:39 CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret.” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. CNN International kökenli televizyoncunun 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık' adı altında bir de şirketi var. BiP'te paylaş

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Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur"

GÜNDEM CHP içinde yalan polemiği

OYNAT 03:03 AK Parti'den paylaşım rekoru kıran CHP çizgi filmi: Yalan üretim merkezi AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından CHP için hazırlanmış bir çizgi film videosu yayınlandı. CHP'nin ortaya attığı asılsız iddiaların mizahi bir dille eleştirildiği çizgi filmde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karakterleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Yalanı bile utandırdılar: CHP içindeki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda