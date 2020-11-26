Yalan söyleyen siyasetçilerin istifasını isteyen Kaftancıoğlu’na CHP liderinin çelişkili sözleri hatırlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Bu da yalan çıktı: Biz hiç Nutuk görmedik

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun İnce hakkındaki iddiaları sonrası CHP içinde büyük bilmece

Alay konusu oldu

Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastediyor” yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve Kılıçdaroğlu’nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu’na cevap verdi.

GÜNDEM CHP'den İnce'nin tüm iddialarına yalanlama: Dünürü bile aday oldu

OYNAT 01:21 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:00 İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum Tarihler 22 Haziran 2018'i gösterirken Tele 1 kanalında bir programa konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği ile ilgili “Biz daha önce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik, anayasa değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimize dair ilkeler belirledik, komisyonun başkanlığını da İbrahim Kabaoğlu yaptı ve bir anlaşma metni hazırlandı' ifadelerini kullanmıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle odak noktası olan Kılıçdaroğlu, şimdi ise “Böyle bir çalışma yok, kamuoyunda yatışıyorlar hayretle izliyorum, böyle bir şey yok' açıklamasını yaptı. BiP'te paylaş

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