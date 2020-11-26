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Gündem Yalan söyleyen siyasetçilerin istifasını isteyen Kaftancıoğluna CHP liderinin çelişkili sözleri hatırlatıldı
POLİTİKA

Yalan söyleyen siyasetçilerin istifasını isteyen Kaftancıoğlu’na CHP liderinin çelişkili sözleri hatırlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı “Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarından ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil” paylaşımına, vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birbiriyle çelişen sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında "Yalan söyleyen siyasetçilerin istifa ettiği, istifayla da kalınmayıp yalanlarının maliyetlerinden ötürü yargılandığı bir sistem hayal değil, rüya hiç değil. Başarırız, inanıyorum ki başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Alay konusu oldu

Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı, vatandaşlar tarafından “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastediyor” yorumlarına neden oldu. Birçok kişi CHP liderine yönelik suçlamaları ve Kılıçdaroğlu’nun birbiriyle çelişen beyanlarını paylaşarak Kaftancıoğlu’na cevap verdi.

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