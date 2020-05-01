Yalanı bile utandırdılar: CHP içindeki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda

CHP’li eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘şizofren’ olarak nitelediği kitle, koronavirüs günlerinde gerçekle yalan arasındaki çizgiyi kaybetti. Türkiye, bir yandan salgınla mücadelede ederken aynı zamanda yardım isteyen ülkelerin imdadına koşuyor ancak CHP’nin başını çektiği muhalefet, bir saat sonra çürütüleceğini bile bile yalan söylemekten kaçınmıyor. Çakma hastaneden ucuz ekmeğe, özel uçaklarla getirilen hastaları Bakan hemşehrisi yapmaktan limon kumpasına kadar pes dedirten yalanlardan sadece birkaçını hatırlatalım.

Varan 1: Tesisimiz son teknoloji

Muhalefetin son günlerdeki büyük yalanlar silsilesi CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin icraatıyla başladı. Türkiye’de hastanelerin yetersiz olduğunu savunan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da dev bir hastaneyi hizmete soktuklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da büyük bir heyecana sevk eden icraatın görüntüleri ortaya çıktığında gerçek anlaşıldı. Sözde sahra hastanesinin bölmelere ayrılmış fuar alanından ibaret olduğu görüldü ama muhalif kitle oranın ‘modern bir tesis’ olduğunu savunmaya devam etti.

OYNAT 00:00 Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' dediği yer 'fuar alanı' çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sahra hastanesi denilen fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmeler var. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:46 Sözde sahra hastanesi ile tepki toplayan CHP'li Başkan Karalar'dan geri adım: Ben hastaneler dolu demedim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bin yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğu iddia edilen, ancak söz konusu yerin bölmelerle ayrılmış fuar alanından ibaret olduğu ortaya çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni bir açıklama yaptı. Daha önce 'Pozitif çıkanları, hastanede yatak kapasitesi dolu diye evlerine gönderiyorlar' diyerek hastaneyi bu sebeple kurduklarını belirten Karalar 'Biz hastaneler dolu diye bir şey demedik ki. Ya vaka sayısı patlarsa diye burayı kurduk' dedi. CHP'li Başkan ayrıca, bilim kurulu üyeleri tarafından 'hizmete elverişsiz' olarak nitelendirilen fuar alanının 'sahra hastanesi' olduğu görüşünde ısrar etti. BiP'te paylaş

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Varan 2: Bedava yasak, ekmek 5 kuruş

Zeydan Karalar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilikten izinsiz para toplamaya kalktığında Adana’da Zeydan Karalar dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bölmelere ayrılmış fuar alanıyla şehre dev bir hastane kazandıran Karalar, bir TV kanalının canlı yayınında “Bedava ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz” dedi. Şizofren kitleye gerekli malzemeyi verdikten sonra Karalar, söylediğinin yalan olduğunu kendisi de kabul etti. Ertesi gün aynı TV kanalına bağlanıp, “Valimiz arayıp ‘Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?’ diye sordu, ‘Demediniz sayın valim’ dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler” itirafında bulundu. Fakat Karalar’ın bu itirafı şizofren kitlenin pek ilgisini çekmedi.

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GÜNDEM Beş kuruşluk yalan: Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı

OYNAT 00:00 CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılarak önemli açıklama ve itiraflarda bulundu. Bedava ekmek dağıtmak istediğini ancak buna engel olunduğunu öne süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ekmek üzerinden yapılan şovla ilgili Vali Demirtaş'ın kendisini arayarak 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' sorusunu yönelttiğini belirten Karalar şu ifadeleri kullandı: 'Demediniz sayın valim' dedim. Açıkçası Mersin'de yaşanan karışıklık sonrası biz önlem olarak öyle yapmıştık. Hatta valimiz 'vefa destek' gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler'. BiP'te paylaş

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Varan 3: Merkez’de TROL varmış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın paylaşımı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz

Salgın sürecinde gurbetçi vatandaşlar yalnız bırakılmadı. THY ardı ardına seferler düzenleyerek isteyeni bulunduğu ülkeden yurda getirdi. Hasta ve tedavisi yapılmamış Türk vatandaşları için ise Sağlık Bakanlığı özel jet gönderdi. Uçak ambulansla Türkiye’ye getirilenlerden biri, İsveç’te tedavi edilmeyerek evine gönderilen ve çaresiz durumu, kızının yaptığı yardım çağrısının ardından duyulan Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken’di. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İsveç’in Malmö kentinden Antalya’da getirilip tedavi altına alınan Gülüşken’in gerçekte hasta olmadığını ve olayın AK Parti tarafından tasarlandığını savundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise bu iftirayı başka bir boyuta taşıyarak Twitter’da şunu yazdı: “İsveç’ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye’ye getirdik... Adam çifte vatandaş çıktı, Bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı. Kovid 19 hastası da çıkmadı kardiyoloji servisinde yatıyor.” Çok geçmeden Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken, TV canlı yayınına bağlanıp iddiaları gözyaşlarıyla yalanladı: “Sağlık Bakanımız Konyalı, biz Batmanlıyız. Milyoner diye paylaşılan fotoğraftaki araba da babama ait değil.” Durmuş Yılmaz’ın iftiraları, görenlere “Bir dönem Merkez Bankası’nın başında yalancı bir TROL varmış” dedirtti.





GÜNDEM FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı

Varan 4: Teröristin eşi yalanda ısrarcı

Seda Şanlıer

Sözkonusu yalan bir skandala dönüştü. Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi CHP’ye yakın TV kanalı TELE1’de ‘şov’ olarak sunuldu. Kanalda ‘İsveç muhabiri’ sıfatıyla ekrana çıkarılan Seda Şanlıer, Batman’ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç’e göç eden Emrah Gülüşken’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Konya’dan köylüsü olduğu yalanını ısrarla tekrarladı. Şanlıer, Gülüşken’in Türkiye’ye getirilmesinin de şovdan ibaret olduğunu savundu. Şanlıer’in Türkiye’yi karalamadaki motivasyonunun kaynağı çok geçmeden anlaşıldı. Seda Şanlıer’in, yasadışı sol terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin liderlerinden Hamza Yalçın’ın eşi olduğu tespit edildi. Terörist Hamza Yalçın, THKP-C üçüncü yol davasında müebbet hapse mahkûm edilince 23 yıl önce İsveç’e kaçmıştı.

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OYNAT 00:59 CHP’nin kanalı İsveç lobiciliğine başladı: Fahrettin Koca yalanı Batman’dan döndü! İsveç'te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini 'şov' olarak sunan CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Reklam karşılığında İmamoğlu'ndan özür dileyen Can Ataklı'nın program yaptığı TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğu yalanını söyledi. Şanlıer, asılsız iddiasını Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığının ispatı olarak gösterdi. BiP'te paylaş

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HAYAT Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar

Varan 5: Kamera arkası filmden önce vizyonda

Metin Dölek'in başrolde yer aldığı CHP prodüksiyonu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak AK Parti’nin, CHP’li belediyeler aleyhine kurgu röportaj yaptırdığını öne sürdü. Röportajda Metin Dölek isimli şahıs, limon üreticisi olduğunu söyleyen birine telkinde bulunarak Ekrem İmamoğlu’nun üreticiden değil ‘stokçu yandaşlardan’ limon aldığını söylemesini istiyordu. Ancak görüntülerin AK Parti’yle ilgisinin olmadığı, aksine prodüksiyonun CHP imali olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin çekimini yapan Metin Dölek’in 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti’yle çalıştığı, ayrıca CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le birçok fotoğrafı bulunduğu belirlendi.

Varan 6: 800 bin ölü nerede?

Barış Yarkadaş

CHP’li Barış Yarkadaş, Halk TV’de şizofrenlere malzeme vermek için matematik kurallarını altüst eden bir hesaplamaya girişti. “Şimdi Türkiye bu dediğime kilitlenecek” diyen Yarkadaş, Türkiye’de koronavirüs bulaşan kişi sayısının 40 milyon olduğunu söyledi. Enfekte sayısını bulmak için nasıl bir formül kullandığını sır gibi saklayan Yarkadaş, ortalama ölüm oranı (yüzde 2) göz önüne alındığında 40 milyon hastadan en az 800 bin kişinin ölmüş olması gerektiği gerçeğine hiç değinmedi. Yarkadaş’ın yalanına ilk tepki stüdyoda bulunan Prof. Dr. Serdar Savaş’tan geldi. Savaş, 40 milyon iddiasının gerçek olması halinde kaç kişinin öleceğini hesaplamaya çalıştı ama ilkokul seviyesinin üzerindeki matematik işlemlerinden ürken Yarkadaş, Prof. Savaş’ın hesap yapmasına izin vermedi.

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OYNAT 01:56 CHP'li Barış Yarkadaş'tan Halk TV ekranlarında beyin yakan 'korona' hesabı CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı programda garip bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Türkiye'de gerçek enfekte sayısını, yapılan test sayısının 444 ile çarpılarak bulunabileceğini ve dolayısıyla şu an 40 milyon kişinin koronavirüs olduğunu iddia etti. Üstelik bu iddiasını da konuştuğunu ileri sürdüğü bazı doktorlara dayandırdı. Yarkadaş'ı Prof. Dr. Serdar Savaş bile ikna etmekte zorlanırken, beyin yakan bu hesap sırasında İsmail Saymaz'ın kendini gülmekten alamaması da dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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Varan 7: İfade günü

Canan Kaftancıoğlu





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Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haber.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ ile ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlarından soruşma yürütülen Kaftancıoğlu, adalet sarayına CHP milletvekilleri, il başkanlığından yöneticiler ve avukatlarıyla gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. 1,5 saatlik sorgusunun ardından Kaftancıoğlu, ‘açıklama yapmayacağını’ belirterek adliyeden ayrıldı. Avukat Aysemin Gülmez ise koruma polislerinin verdiği tutanaklara ilişkin beyanlarda bulunduklarını söyledi. Öte yandan İletişim Başkanı Altun’un ikametgâh adresi ve fotoğrafının Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmasına ilişkin açılan soruşturmada gazetenin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

GÜNDEM Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

OYNAT 02:01 Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.

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