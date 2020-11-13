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POLİTİKA

CHP içinde yalan polemiği

CHP’nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisini para karşılığı parti kurmakla suçlayan Kılıçdaroğlu’na “Yalanın da iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi” sözleriyle tepki gösterdi. İnce’nin sözlerine cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi kırmaya hakkımız yok” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce ve Engin Özkoç
Muharrem İnce ve Engin Özkoç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce’yi ima ederek “Parti kurması için para veriyorlar” iddiasında bulunmuştu.

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CHP liderinin sözlerine İnce, önce “Kanıtla yoksa istifa et”, ardından da "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" diyerek cevap vermişti.

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
OYNAT 01:27
Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.

Özkoç: Birbirimizi yıpratmayalım

İnce’nin açıklamalarının ardından parti içinde başlayan tartışmalar devam ederken, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da ‘yalan polemiği’ne dahil oldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, “Bizim birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi gücendirmeye, birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. CHP'nin kurumsal yapısını zedelemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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