CHP içinde yalan polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce’yi ima ederek “Parti kurması için para veriyorlar” iddiasında bulunmuştu.
CHP liderinin sözlerine İnce, önce “Kanıtla yoksa istifa et”, ardından da "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" diyerek cevap vermişti.
Özkoç: Birbirimizi yıpratmayalım
İnce’nin açıklamalarının ardından parti içinde başlayan tartışmalar devam ederken, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da ‘yalan polemiği’ne dahil oldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, “Bizim birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi gücendirmeye, birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. CHP'nin kurumsal yapısını zedelemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.