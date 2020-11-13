CHP içinde yalan polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce’yi ima ederek “Parti kurması için para veriyorlar” iddiasında bulunmuştu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar

CHP liderinin sözlerine İnce, önce “Kanıtla yoksa istifa et”, ardından da "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" diyerek cevap vermişti.

OYNAT 01:27 Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Özkoç: Birbirimizi yıpratmayalım

İnce’nin açıklamalarının ardından parti içinde başlayan tartışmalar devam ederken, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da ‘yalan polemiği’ne dahil oldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, “Bizim birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi gücendirmeye, birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. CHP'nin kurumsal yapısını zedelemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun İnce hakkındaki iddiaları sonrası CHP içinde büyük bilmece



