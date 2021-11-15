CHP'li Tanju Özcan: Kur'an-ı Kerim okuyarak sosyal demokrasiyi benimsedim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (KAMU-DER) Ankara’da düzenlediği Geleneksel Ödül Töreni’nde konuştu.

Son olarak başörtülü bir kadın ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadelerle tepki çeken Özcan, "Biraz dilim sivri herhalde, ‘Milletvekilliğinden gelme bir alışkanlık’ diyor bazıları. ‘Kardeşim sen çöpünü topla, parkını yap, işine bak’ diyorlar. Bunları yapıyoruz zaten ama parlamentoda uzun süre görev yapmış bir insan olarak bazen duramıyorum, Türk milletinin genel sorunları ile ilgili de çıkışlar yapıyorum." dedi.

"Kur'an-ı Kerim okuyarak sosyal demokrasiyi benimsedim"

"Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim." ifadesini kullanan Özcan, "Tam tersi, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim." diye konuştu.

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OYNAT 00:53 CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamalarına bir yenisini ekledi: Yabancılara nikah ücreti 100 bin lira Daha önce yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine ırkçı bir harekete daha imza atmaya hazırlanıyor. Yabancı uyrukluların nikahları için ödenecek ücretin 100 bin lira olması yönünde Belediye Meclisi'ne teklif sunacaklarını söyleyen Özcan, 'Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ahlaksızlığını övünerek anlatan Tanju Özcan savunma yaptı: CHP ile bağım koparsa yola bağımsız devam ederim