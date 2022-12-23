Gündem CHPli Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu TSKya kimyasal silah iftirası atan Fincancıya destek için Çağlayanda
İSTANBUL

CHP'li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek için Çağlayan'da

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Fincancı'nın TSK'yı hedef alması sonrası açıkça desteğini dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan'da hazır bulundu. Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu, TTB'nin duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında en ön safta yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu TSKya kimyasal silah iftirası atan Fincancıya destek için Çağlayanda
Sezgin Tanrıkulu ve Canan Kaftancıoğlu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etmesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fincancı’nın yargılandığı dava öncesinde TTB tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP'den de bazı isimler katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek olmak için Çağlayan'da hazır bulundu.

KAFTANCIOĞLU 'GURUR DUYUYORUM' DEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı'ya şu sözlerle desteğini açıklamıştı:

"Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Korur Fincancı'nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar. Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha!"

TANRIKULU 'SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM' DEMİŞTİ

CHP'li Tanrıkulu ise TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılması üzerine Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklamıştı.

Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız
GÜNDEM
Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız

Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
GÜNDEM
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için

Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek
GÜNDEM
Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek
Demirtaştan ortak aday vurgusu: HDPnin desteğini Kemal Bey de alır

Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır
Kura çekiliyor

Kura çekiliyor

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor.
Kalıntılar İstanbula getirildi

Kalıntılar İstanbul'a getirildi

Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor.
'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Türkiye'nin dev projesi drone ile görüntülendi.

Yargıtay hapis cezalarını onadı.

'​Gaz fiyatlandırması için araçlar sağlayabilir'

Suudi Arabistan Portekizli yıldızı elçi yapmayı düşünüyor

​Kimse yerini bilmiyordu: Yer altında bulundu duyan akın edecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.