CHP'li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek için Çağlayan'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etmesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fincancı’nın yargılandığı dava öncesinde TTB tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP'den de bazı isimler katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek olmak için Çağlayan'da hazır bulundu.

KAFTANCIOĞLU 'GURUR DUYUYORUM' DEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı'ya şu sözlerle desteğini açıklamıştı:

"Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Korur Fincancı'nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar. Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha!"

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TANRIKULU 'SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM' DEMİŞTİ

CHP'li Tanrıkulu ise TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılması üzerine Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklamıştı.

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