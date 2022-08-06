Gündem CHPli Tümdeniz Çelebi apar topar görevden alınmıştı Olayın arkasından taciz çıktı
POLİTİKA

CHP'li Tümdeniz Çelebi apar topar görevden alınmıştı: Olayın arkasından taciz çıktı

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde CHP mitingi öncesi apar topar görevden alınan Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi’nin istifa gerekçesinin detayları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Tümdeniz Çelebi apar topar görevden alınmıştı: Olayın arkasından taciz çıktı
Edremt Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi

Son dönemde taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir taciz iddiası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi öncesi Edremit Belediyesi'nde yaşandı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi B.Y. okulların kapanmasıyla Edremit'te yaşayan ailesinin yanına geçti.

B.Y. 20 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla buluştu ve hep birlikte Edremit İlçesi Doyran Köyü Altı Sahil Caddesi'nde bulunan bir balık restoranına gittiler. Arkadaşlarıyla yemek yiyen genç kız, iddiaya göre yemek sırasında yan masada oturan bir kişinin bakışlarından rahatsız oldu.

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KADINLARA LAF ATTI

İşletme sahibine şikayetini dile getiren genç kız, o kişinin Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla birlikte masasının değiştirilmesini rica etti. Bu sırada Başkan yardımcısı Çelebi, iddiaya göre alkolünde etkisiyle masada oturan bayanlara sözlü tacizlerde bulunmaya başladı.

KABUSU YAŞATTI

Yaşanan sözlü taciz sonrası bayanlarla Tümdeniz Çelebi arasında kavga çıktı. Çelebi'nin davranışlarından ve tacizlerinden rahatsız olan B.Y. arkadaşlarıyla mekandan ayrıldı ve Edremit'te yaşayan babası E. Y.'yi arayarak olayı anlattı.

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BAŞKAN'I ARADI

Kızının yaşadığı kabus sonrası Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayan baba E.Y. Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin yaptıklarını anlattı ve Çelebi'nin o görevi hak etmediğini söyleyerek görevden uzaklaştırılmasını aksi takdirde genel merkeze şikâyet edeceğini söyledi.

GENEL MERKEZ İSTİFASINI İSTEDİ

Yaşanan gelişmelere rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın harekete geçmediğini ve konuyu kapatmaya çalıştığını fark eden baba E.Y. CHP Genel Merkezi'nin arayarak kızının yaşadığı kabusu aktardı.

ÖZTRAK İSTİFASINI İSTEDİ

Yaşanan olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de yapacağı miting sırasında ortaya çıkabileceğini ve büyük tepki çekeceğini düşünen Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak miting öncesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı arayarak Çelebi'den istifasını istemesini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Tümdeniz Çelebi başkan yardımcılığı görevinden istifa ederken belediye meclis üyeliği görevinden istifa etmedi. Çelebi'nin istifa etmesinin ardından aile şikayetçi olmaktan vazgeçti.

BİR KİŞİYİ DAĞA KALDIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin adı, 2019 yılında S.G. isimli bir kişiyi silah zoruyla dağa kaldırmak iddiasında da geçmişti. İddiaya göre S.G. o dönem CHP meclis üyesi kontenjan adayı olan Tümdeniz Çelebi'yi telefonla arayarak arkasında sarı renkli bayraklar olan bir mekanda zafer işareti yapan bir fotoğrafının olduğunu söylemiş, birkaç gün sonra ise evinin önünde O.K. ve B.T. tarafından araca bindirilip silah zoruyla Tümdeniz Çelebi'den özür dilemesi istenmişti. S.G. yaşanan gelişmelerin arından Tümdeniz Çelebi'den şikayetçi olmuştu.

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