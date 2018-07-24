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POLİTİKA

CHP'li Tüzün: Kurultay için gerekli imzalar toplandı

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde alınan başarısızlığın ardından başını Muharrem İnce ve ekibinin çektiği kurultay tartışması devam ediyor. İnce'ye yakın isimlerden olan CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, kurultay için gerekli yeter sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
Arşiv: CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.

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