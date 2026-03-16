CHP’li vekiller Saraçhane’ye mesafeli

CHP'de eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının birinci yılı için çeşitli etkinlikler planlanıyor. Parti yönetiminin yıldönümü için hazırladığı program kapsamında en dikkat çekici adım ise Saraçhane'de nöbet tutulması planı oldu.

VEKİLLER SICAK BAKMIYOR

CHP yönetimi, milletvekillerinden 18 Mart akşamı Saraçhane'ye gelerek sabaha kadar nöbet tutmalarını istedi. Parti yönetiminin, 19 Mart'ın sembolik bir tarih olduğu vurgusuyla milletvekillerinden gece boyunca Saraçhane’de bulunmasını istediği öğrenildi. Ancak kulislerde, CHP milletvekillerinin önemli bir bölümünün bu çağrıya sıcak bakmadığı konuşuluyor.

TABANDA DA KARŞILIK BULMADI

Parti içinde bazı milletvekillerinin söz konusu eylemin siyasi açıdan karşılık üretmeyeceğini düşündüğü, bazılarının ise Meclis'in kapalı olması nedeniyle seçim bölgesinde çalışmalarını gerekçe göstererek programa katılmayı planlamadığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde dile getirilen bir diğer değerlendirme ise parti tabanında beklenen mobilizasyonun milletvekilleri düzeyinde aynı ölçüde karşılık bulmadığı yönünde. Bu nedenle Saraçhane'de planlanan nöbet programına katılımın sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

70 VEKİL ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Öte yandan daha önce İmamoğlu'na destek amacıyla davanın ikinci gününde Silivri’ye çağrılan CHP milletvekillerinin katılımı da tartışma konusu olmuştu. 138 CHP milletvekilinden 70'inin Silivri'de düzenlenen grup toplantısına katılmaması dikkat çekmişti. Bu tablo, parti yönetiminin çağrılarına milletvekilleri düzeyinde beklenen karşılığın verilmediği yorumlarına yol açmıştı. CHP yönetiminin Saraçhane'de yapılması planlanan nöbet programı için önümüzdeki günlerde yeniden çağrı yapabileceği, katılımı artırmak için farklı organizasyonlar üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.







