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Gündem CHPli Yavuzyılmaz ABD seçimleri üzerinden Türkiyeyi idamlık ilan etti
POLİTİKA

CHP'li Yavuzyılmaz ABD seçimleri üzerinden Türkiye'yi 'idamlık' ilan etti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD’deki başkanlık seçimini Türkiye'ye bağlayarak bir paylaşımda bulundu. Bir filmden idam sahnesinin görüntüsünü paylaşan Yavuzyılmaz, “Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

Amerika Birleşik Devletleri, 59. başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Büyük çekişmeye sahne olan seçimin sonuçlarının açıklanması beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ABD'deki seçimleri Türkiye'ye bağlayan bir paylaşımda bulundu.

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ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.


Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı tweet

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İdam sahnesi üzerinden mesaj

Bir filmden idam edilmek üzere olan kişilerin olduğu sahneyi tweetleyen Yavuzyılmaz, olası seçim sonuçları üzerinden Türkiye’yi idamlık ilan etti. CHP’li vekil paylaşımında, “Merhaba büyük Türkiye! İlk kez?” ifadelerini kullandı.

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