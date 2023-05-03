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CHP’liler Karadeniz gazını övüncekaçacak yer aradı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karadeniz gazının işlendiği Filyos’ta duydukları karşısında şok geçirdi. Babacan, olmadığını iddia ettiği Karadeniz gazının çok kaliteli olduğunu bizzat CHP’li yetkililerden dinleyince ne yapacağını şaşırdı. Yüzü asılan Babacan, yanındakilere “Gidelim” diye seslendi.

04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
‘Gaz yok’ diyen Babacan’ın zor anları!

‘Gaz yok’ diyen Babacan’ın zor anları!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ziyaretleri kapsamında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne gitti. CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşlik ettiği Babacan, Kantarcı ve Yılmaz'ın dakikalarca tesisi övmeleri üzerine zor anlar yaşadı. Yüzü asılan Babacan, danışmanlarından yardım istercesine bulundukları yerden ayrılmaya çalıştı. Babacan, geçtiğimiz yıl Karadeniz gazına ilişkin “Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi ‘Doğal gaz bulduk’ diye satıyorlar” demişti.

CHP’Lİ BAŞKAN GAZ TESİSİNİ ÖVGÜYLE ANLATTI

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını anlatırken, tesisin rekor bir sürede inşa edildiğini anlattı. Kantarcı şunları söyledi: "Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. 8-10 bin civarında kişi çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.”



#Karadeniz Gazı
#DEVA
#Ali Babacan
#Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi
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