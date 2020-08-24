CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı

CHP'liler Giresun'da eşi kaybolan acılı kadının sözleri üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkıştı. Acılı kadının arama çalışmaları sırasında önlem alınmamasına dair sözler sarf ederken çekilen görüntüsünü alarak sosyal medyada kullanan CHP milletvekili Engin Özkoç, selin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kast ederek 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek algı yapmaya çalıştı.
CHP'LİLER TWEET ATARKEN BAKAN KURUM ACILI KADINI ACİLEN YENİ EVE YERLEŞTİRDİ
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşini kaybolan Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisini teselli ettiği ve boş bir evi kiralayarak yerleştirdiği ortaya çıktı. Bakan Kurum, acılı kadını yanına alarak bir acilen bir ev kiralayarak içinin tadilatı dahil yaptırdığı ve eşyaların en kısa sürede yerleştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. CHP'lilerin algı için kullandığı sosyal medyada tweetler attığı sırada devletin bakanları canla başla bölge halkının yaralarını sarmaya devam etti.
BAKAN SOYLU'DA TESELLİ EDENLER ARASINDA
Ayrıca selin yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı kadını arama kurtarma çalışmaları sırasında ziyaret ederek teselli ettiği de ortaya çıktı.