Eşi selde kaybolan Zeynep hanım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

CHP'liler Giresun'da eşi kaybolan acılı kadının sözleri üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkıştı. Acılı kadının arama çalışmaları sırasında önlem alınmamasına dair sözler sarf ederken çekilen görüntüsünü alarak sosyal medyada kullanan CHP milletvekili Engin Özkoç, selin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kast ederek 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek algı yapmaya çalıştı.

CHP'li Engin Özkoç'un tweeti...

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor

CHP'LİLER TWEET ATARKEN BAKAN KURUM ACILI KADINI ACİLEN YENİ EVE YERLEŞTİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşini kaybolan Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisini teselli ettiği ve boş bir evi kiralayarak yerleştirdiği ortaya çıktı. Bakan Kurum, acılı kadını yanına alarak bir acilen bir ev kiralayarak içinin tadilatı dahil yaptırdığı ve eşyaların en kısa sürede yerleştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. CHP'lilerin algı için kullandığı sosyal medyada tweetler attığı sırada devletin bakanları canla başla bölge halkının yaralarını sarmaya devam etti.

OYNAT 01:41 CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı CHP'li Engin Özkoç'un Giresun'da eşi kaybolan Zeynep hanımın üzerinden yaptığı algı elinde patladı. Özkoç, sosyal medya üzerinden 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek eleştirdiği bakanlardan Murat Kurum'un Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisine ev kiralayıp yerleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca bölgeye ilk gidenlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Zeynep hanımı teselli ederek arama çalışmaları sırasında destek olmuştu. BiP'te paylaş

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BAKAN SOYLU'DA TESELLİ EDENLER ARASINDA

Ayrıca selin yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı kadını arama kurtarma çalışmaları sırasında ziyaret ederek teselli ettiği de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi kaybolan Zeynep hanımı teselli ederken...

OYNAT 00:00 İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel bölgelerine giderek incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da etkili olan sel sonrası arama yapılan toplam kayıp sayısını 9, vefat sayısını ise 7 olarak açıkladı. BiP'te paylaş

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