CHP’nin adayı beni kopyalıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, NTV ve Star TV’de ortak yayınlanan “Özel Röportaj” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yıldırım, yaptırdığı son bir anket olup olmadığı sorusuna, “Anketler sürekli yapılıyor da, ben yapmıyorum. Partiler yaptırıyor. Karşı ittifak da yaptırıyor, bizimkiler de yaptırıyor. Benim 15., 16. seçimim. Bu güne kadar anketler üzerinden kampanya yürütmedim. Benim için anket, o gün sandıktan çıkan sonuçtur. En doğru anket sandıkta çıkan ankettir” karşılığını verdi.

MAĞDUR OLAN İSTANBULLULAR

Ortada sonuçlanmış bir seçim olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Kazananı, kaybedeni olan bir seçim de yok. Bir seçim tekrarı var. Neden? Kazanan ve kaybeden belirlenemediği için yenilenen bir seçimden bahsediyoruz. Esasında bu seçimin mağduru, 8,5 milyon oy veren İstanbulludur. Mağdur ne rakibim, ne ben. Birinci derecede mağdur İstanbulludur” dedi.

PRENSİP OLARAK TAMAM DEDİK

Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon programına çıkma çağrısına ilişkin, “Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak ‘Tamam’ dedik. Herhangi bir çekincemiz yok. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP’deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun alt yapısını hazırlayacaklar. Olay şu aşamada böyle. Tabii bu yayının İstanbullara bir katkı sağlamasını ben önemsiyorum. Tercihim ağırlıklı İstanbul olmalı. Benim muradım İstanbullulara faydalı olan neyse onu konuşalım” diye konuştu.

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TAKLİDİMDEN SAKININ

“Rakibinizi ne kadar samimi buluyorsunuz?” sorusuna karşılık Yıldırım, “Bu fark edilmiyor mu? Onlar zaten bunu gizlemiyor ki. Bu kampanyamızın esası dedikleri ‘biz AK Parti seçmeninden bir oy devşirmesi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?’ Bunun üzerine kurulu” yanıtını verdi. Yıldırım, “Kur’an-ı Kerim okuması ve sürekli partisinin adını ağzına almaması, parti mensuplarını kampanyasına dahil etmemesi size ne çağrıştırıyor? Bu bile başlı başına bir ölçüdür. Bir aday partisiyle anlam ifade eder. Parti kimliğini yok sayamazsın, partinle vatandaşın önüne çıkmalısın, benim kanaatim o. Dolayısıyla zaten aday, rakibim genellikle benim gördüğüm, beni kopyalıyor. Yani halkla daha sıcak ilişkiler içerisinde, halkın içinden ayrılmadığı görünümünü veriyor ama taklidimden sakınmalarını ben tavsiye ediyorum vatandaşlarıma” dedi.

İşte projeler

İstanbul’da yaşayan herkesin oyuna talip olduğunu belirten Yıldırım, projelerini sıraladı.