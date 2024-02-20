CHP'nin ağır toplarından İstemihan Talay: CHP Mersin'i DEM'e peşkeş çekti

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Seçimlere 40 günden az bir süre kala, partiler de seçim çalışmalarına hız verdi. Aday belirleme konusunda birbirine düşen CHP, ittifak ortağı DEM Parti ile birçok ilde pazarlıklara tutuştu.

CHP'nin ağır toplarından Talay: CHP Mersin'i DEM'e peşkeş çekti

DEM'in isteğiyle İstanbul'da aday değiştirmeler gündemde sıcaklığını korurken, pazarlık yapılan illerden biri de Mersin oldu.

Eski Kültür Bakanlarından ve dört dönem CHP Mersin Milletvekili seçilen İstemihan Talay, partisinin Mersin’i DEM Partisi’ne peşkeş çektiğini iddia etti.

Talay, iki parti arasındaki ilişkiyi sert sözlerle eleştirdi.

Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin DEM Parti'ye bırakılmasına veryansın eden Talay, "CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi DEM'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir." dedi.

"Emperyalist hayallerin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir"

Talay'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Emperyalist devletler tarihsel süreçte PKK'ya dört önemli görev yüklemiştir:

1. Kuzey Irak'tan ve Suriye'den uzanan bir koridoru ele geçirmek

2. Akdeniz'e açılmak

3. Bu bölgede kendileri için terör üretecek bir garnizon devletçik oluşturmak

4. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini taciz etmek, mümkünse de parçalayıp bölerek küçültmek

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehditleri görerek Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla yüzlerce şehit vermek pahasına bu oyunları bozmuştur. PKK'nın Akdeniz'e açılmak ve orada bir yer tutmak hayali ilk olarak 1999 yerel seçimlerinde uygulamaya konulmak istenmiştir. Dört dönem milletvekilliğini yaptığım Mersin'in Büyükşehir Belediyesi Hadep tarafından kazanılmış gibi ilan edilmiş ancak Kültür Bakanı olarak yaptığım itirazlar ve yeniden sayım sonucunda Hadep'in seçimi kazanmadığı tespit edilmiştir. Böylece Akdeniz'e açılım hayalleri önlenmiştir.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük ve en stratejik limanı Mersin ili Akdeniz ilçemizde bulunmaktadır. Bu liman aynı zamanda Ortadoğunun da giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Akdeniz'e komşu diğer ilçe ise Toroslar ilçemizdir.

Hadep'in devamı olan Dem partisinin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmaları basit bir seçim stratejisi değildir. Mersin'de emperyalist hayallerinin kaldığı yerden devam ettirildiğinin açık bir göstergesidir.

Burada kabul edilmesi mümkün olmayan durum, büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna bu iki ilçemizi Dem'e peşkeş çekme kararı almaları ve Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmeleridir.

Büyük Atatürk Mersinlilere hitaben "Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız" demiştir. İnanıyorum ki Sevgili Mersinliler bu öğüt doğrultusunda Mersin'e sahip çıkacaktır. CHP yöneticilerinin 31 Mart seçimlerinde Dem'i destekleme dayatmasını reddedecek ve emperyalist hayalleri sandıkta yok edecektir.

İSTEMİHAN TALAY

18-19-20-21. dönem Mersin Milletvekili

1992 yeniden açılan CHP'nin kurucu Genel Başkan Yardımcısı