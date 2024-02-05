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CHP'nin Bismil adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesi belediye başkan adayı Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Sönmez'in ilçe binasında yeni işe başlayan 19 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Genç kızın şikayeti sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Sönmez, işlemleri sonrası tutuklandı.

18:17 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:53 - 5/02/2024 Pazartesi
DHA
CHP'li Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırıdan tutuklandı
CHP'li Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırıdan tutuklandı

CHP'nin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez (49), ilçe binasında, çaycı olarak işe başlayan B.D.(19) adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Abdurrahim Sönmez

Şikayet sonrası CHP'li Sönmez tutuklandı

CHP'nin Bismil'den belediye başkan adayı olarak gösterdiği Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre; 2 Şubat'ta ilçe binasına çaycı olarak alınan B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulundu. B.D., kuzeni F.D. ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Sönmez'den şikayetçi oldu. B.D., ifadesinde, "2 Şubat'ta çaycı olarak işe alındım. Sonraki gün Abdurrahim Sönmez, 'Bana bey diye hitap etme' diyerek, bacaklarıma dokundu. Akşam saatlerinde odasına çay götürdüğüm sırada dudaklarımdan zorla öperek, göğüslerime dokundu. Bunun üzerine parti binasından ayrıldım" dedi. Şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan Sönmez, işlemleri sonrası tutuklandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi

CHP İl Başkanı Abdullah Atik ise B.D.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia edip, "Parti ile ilgili bir durum değil. Sönmez, seramik işi yapıyor. Kız işe yeni alınmış, para istemiş. Adam yok deyince kız şikayetçi olmuş" dedi.



#CHP
#Diyarbakır
#Bismil
#Cinsel Saldırı
#Tutuklama
#Abdurrahim Sönmez
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