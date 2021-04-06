Gündem CHPnin bitmeyen 27 Mayıs özlemi
ANKARA

​CHP’nin bitmeyen 27 Mayıs özlemi

CHP’nin bitmeyen 27 Mayıs özlemi

CHP’den darbe bildirisine karşı çıkmak bir yana destek geldi. Hükümet üyelerini yargılamakla tehdit eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Ben bunların yargılandığını göreceğim. Bütün yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz” dedi. 27 Mayısçılar da yargılamalarını radyoyla duyurmuştu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHP’nin bitmeyen 27 Mayıs özlemi
Aykut Erdoğdu

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi CHP’de destekle birlikte hükumete yönelik yeni bir tehdide büründü.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, skandal bir açıklamaya imza attı. Bildirinin yayınlandığı gün televizyon programına konuk olan Erdoğdu, tehdit kokan cümleler kurdu. Erdoğdu, şunları söyledi: “Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.”

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‘SİZLERİ YEDİRMEYİZ’

  • Erdoğdu, “Askerlere şunu söylüyorum (amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz” dedi.

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60’TA DA RADYODAN OKUMUŞLARDI

Erdoğdu’nun bu açıklamaları 1960 darbesini hatırlattı. 1960 darbesinde de cuntacı generaller darbe bildirisini radyodan okumuşlardı. Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesi de aynı gün yine radyodan duyurulmuştu. Menderes öğlen idam edilmiş, haberi aynı gün akşam radyoda kamuoyuna duyurulmuştu.

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AMİRALLERE SAHİP ÇIKTILAR

  • Emekli amirallerin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bildiri' açıklaması: İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var
OYNAT 00:51
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bildiri' açıklaması: İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, 'bildiri' yayımlayan 104 emekli amiralle ilgili, 'İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var bu belli. Tablo ortada bunun etkisi vardır yoktur bilmem. Ama kahir ekseriyetinin CHP ile bağlantısı var.' dedi.

CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da, “Dün FETÖ’cüler orduda, Cem Gürdeniz hapisteydi. Bugün sarıklı cübbeli amiraller orduda, Cem Gürdeniz gözaltında. Anlaşıldı ki, iktidar dün neredeyse bugün de orada. Vatanseverler dün de susmadı, bugün de susmayacak” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da amirallerin gözaltına alınmasını ‘düşünce özgürlüğüne darbe’ sözleriyle eleştirdi.

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