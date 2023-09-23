CHP'nin çiçeği burnunda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol değişimcilere verdi veriştirdi: Bir gün öylesiniz bir gün böyle yok öyle yağma

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişimcilere' karşı sert ifadeler kullandı.
CHP, 'değişim' tartışmalarının odağında Ankara İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'ni icra etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan Ümit Erkol, 241'e karşı 340 oyla il başkanı seçildi.
Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Erkol, partide 'değişim' isteyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklenip sert ifadeler kullandı.