|
Gündem

CHP'nin çiçeği burnunda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol değişimcilere verdi veriştirdi: Bir gün öylesiniz bir gün böyle yok öyle yağma

Bugün düzenlenen kongrede CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketine sert sözlerle yüklendi. "Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." diyen Erkol, "Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma" diye konuştu.

Hüseyin Berk
23:03 . 23/09/2023 Cumartesi
Diğer
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişimcilere' karşı sert ifadeler kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişimcilere' karşı sert ifadeler kullandı.

CHP, 'değişim' tartışmalarının odağında Ankara İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'ni icra etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan Ümit Erkol, 241'e karşı 340 oyla il başkanı seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Erkol, partide 'değişim' isteyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklenip sert ifadeler kullandı.



Çiçeği burnunda başkanın hedefinde değişimciler var: Yok öyle yağma

"Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler."
diyen Erkol,
"Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz."
dedi.
"Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma.
" diyerek sözlerini sürdüren Erkol
, "Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok."
diye konuştu.

Hedefinde uzun dönem vekillik yapanlar da var: Bırakın kurtulsun millet

Partide uzun dönemdir vekillik yapan isimleri de hedef alan Erkol,
"6 dönem vekillik yapmış, 'İnsan bırakmayı bilmeli' vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP’den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek.
" dedi.

CHP'li Salıcı'dan 'Tek derdimiz Erdoğan'ı yerinden etmek' itirafı: Yemeği beraber yedik ama 'Hesabı Kılıçdaroğlu ödesin' deniyor
CHP'li Salıcı'dan 'Tek derdimiz Erdoğan'ı yerinden etmek' itirafı: Yemeği beraber yedik ama 'Hesabı Kılıçdaroğlu ödesin' deniyor

Partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, parti içerisindeki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi. Eleştirilerin hiçbirinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yerinden etmekten daha kıymetli olmadığını' söyleyen Salıcı, "Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil." dedi. Sözlerinin bir bölümünde İYİ Parti'ye de yüklenen Salıcı, "Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline" diye konuştu.




#Ümit Erkol
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ankara
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti