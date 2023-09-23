CHP'nin çiçeği burnunda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol değişimcilere verdi veriştirdi: Bir gün öylesiniz bir gün böyle yok öyle yağma

, "Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok."