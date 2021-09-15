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ANKARA

CHP'nin döngüsel kültürü

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” için düzenlediği gala gecesinde skandal yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı etkinlikte yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, “Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: Döngüsel Kültür” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPnin döngüsel kültürü
Ziya Azazi isimli dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkardı.

CHP’li Edremit Belediyesi’nin çarşaflı bir kadını zincire vurduğu kurtuluş töreninin ardından bir skandal görüntü de İzmir’den geldi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Skandal görüntülere Mevlevilerden sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. 10 Eylül’de düzenlenen gala yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanısıra CHP’nin önemli isimleri katıldı.

Azazi, gösterisini yarı çıplak kırmızı kıyafet ile tamamladı. n
Azazi, gösterisini yarı çıplak kırmızı kıyafet ile tamamladı. n

Ziya Azazi isimli dansçı başında sarık ve üstte siyah, altta kırmızı 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıktı.
Ziya Azazi isimli dansçı başında sarık ve üstte siyah, altta kırmızı 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıktı.

Azazi, ney ve oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkardı.
Azazi, ney ve oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkardı.

99 yıl önce Yunan bugün CHP
GÜNDEM
99 yıl önce Yunan bugün CHP

YENİ KÜLTÜRE İHTİYAÇ VARMIŞ

  • Galada misafirlerini selamlamak üzere kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanlığın yeni bir dönemeçte olduğunu ve yeni bir kültürel temele ihtiyaç olduğunu iddia etti. Soyer “Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: ‘Döngüsel Kültür’. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum. Ve son olarak, değişimle uyum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Soyer ve CHP’nin önemli isimleri etkinliğe katıldı.
Kılıçdaroğlu, Soyer ve CHP’nin önemli isimleri etkinliğe katıldı.

CHP'li Edremit Belediyesi'nin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma
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CHP'li Edremit Belediyesi'nin kadınları aşağıladığı gösteriye soruşturma

Basın mensuplarının alınmadığı gecede, Tunç Soyer’in ardından skandal bir gösteri sergilendi. Mevlevilerin 700 yıllık ‘Sema’ zikri ağır bir şekilde tahrif edildi. Başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan Ziya Azazi isimli dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Sarığı ve kıyafetinin üstünü çıkararak yarı çıplak halde semazenler gibi dönen Azazi, son olarak siyah elbisesini de çıkardı. Azazi gösterisini yarı çıplak halde kırmızı Mevlevi kıyafeti ile tamamladı. CHP’li Belediye’nin skandal gösterisine sert tepki geldi. Tasavvuf musikisinin önemli isimlerinden birisi olan neyzen Ender Doğan şunları kaydetti:

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ÇOK CİDDİ SAYGISIZLIK

  • “Şov amaçlı, koreografi düşünülmüş, bu biçimde konsept oluşturmayı düşünenler, hiçbir şeyi kıstas almazlar, sufi yolun icaplarını hesap etmezler ve kaale almazlar. Bu olayı, geleneksel Mevlevi kültürüne yapılmış çok ciddi bir saygısızlık olarak yorumluyorum. Hangi haltı yiyeceklerse kendi çöplüklerinde bunu yapmalılar. Öğretiyi bilerek hareket etmeleri gerekir. Biraz Mevlana, biraz şundan biraz bundan serpiştirelim diyerek hareket edilemez. Sema, örtülü olarak Türk toplumunun yüzyıllardır saygıyla gönlünü verdiği, Hz Mevlana ve onun yolunun ibadet neşesiyle yapılan bir ritüeldir. Kimsenin bunu sulandırmaya, bu kültür ve geleneğe hiç uymayan bir biçimde saygısızlık yapmaya hakkı yok
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