CHP’nin havsalası almadı: Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, CHP’nin “çakma bakan/gölge bakan” projesine karşın “vesayet anlayışının bir ürünü” diyerek randevu vermeyeceğini söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB’e yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay’da sürdürdü. MEB tarafından bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldı. Ancak Özçağdaş bunları görmezden gelerek, “210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok” ifadelerini kullandı.