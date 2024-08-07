CHP’nin havsalası almadı: Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, CHP’nin “çakma bakan/gölge bakan” projesine karşın “vesayet anlayışının bir ürünü” diyerek randevu vermeyeceğini söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB’e yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay’da sürdürdü. MEB tarafından bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldı. Ancak Özçağdaş bunları görmezden gelerek, “210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yapımına başlanan 68 hafif çelik ve betonarme okul 2023 yılında tamamlanarak açılışı yapıldı. Bu yıl içerisinde ise 32 hafif çelik ve betonarme okul daha tamamlanarak açılışı yapıldı. Ayrıca şuan bakanlık tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Güçlendirme kapsamında ise 180 okulun tahkiki yapılarak güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sora Aralık 2024 itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.