|
Gündem

CHP’nin havsalası almadı: Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gerçekleştirdiği “Öğretmenler Odası Buluşmaları”ndan esinlenerek Hatay’da yaptığı “Eğitim Buluşmaları”nda depremden bu yana MEB tarafından Hatay’da bir tek okul bile yapılmadığını iddia etti. Ancak veriler Özçağdaş’ı yalanlıyor. Çünkü Hatay’da devlet-millet iş birliğiyle 18 ay gibi kısa sürede 100 okulun açılışı yapıldı 137 okulun da yapımı tamamlanmak üzere.

Haber Merkezi
14:54 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakanlık tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.
Bakanlık tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, CHP’nin “çakma bakan/gölge bakan” projesine karşın “vesayet anlayışının bir ürünü” diyerek randevu vermeyeceğini söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB’e yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay’da sürdürdü. MEB tarafından bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldı. Ancak Özçağdaş bunları görmezden gelerek, “210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yapımına başlanan 68 hafif çelik ve betonarme okul 2023 yılında tamamlanarak açılışı yapıldı. Bu yıl içerisinde ise 32 hafif çelik ve betonarme okul daha tamamlanarak açılışı yapıldı. Ayrıca şuan bakanlık tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Güçlendirme kapsamında ise 180 okulun tahkiki yapılarak güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sora Aralık 2024 itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

#Hatay
#Okul
#CHP
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlkokul 1.sınıf ve ortaokul 5.sınıf okul kayıt tarihleri belli oldu mu? MEB 2024-2025 okul kayıtları ne zaman yapılacak?