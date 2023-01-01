CHP’nin İzmir 'kavgası': Arbede çıktı yumruklar konuştu

CHP İzmir İl Başkanlığı 38’inci Olağan Kongresi’ne dün başladı. Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Aytekin Tunus ve Mehmet Şakir Başak il başkanlığı için aday oldu. Kongre sürerken Tunus, Başak’ın lehine adaylıktan çekildi. Aslanoğlu’nun yönetimden yana Başak’ın ise değişim taraftarı olduğu öğrenildi. Kongreye, seçime blok ve çarşaf listeye gitmek isteyen gruplar arasında çıkan arbede damga vurdu. Özgür Özel, konuşurken Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Yumrukların konuştuğu toplantıya ara verildi.

Fuar İzmir’de düzenlenen kongre, parti genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen, milletvekilleri ve delegelerin katılımıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partililer olarak birbirleriyle rakip değil “çıtayı daha yukarıya koyma yarışındaki yoldaşlar olarak” bir arada bulunduklarını söyledi. Aslanoğlu, “Bu kongrede sadece il örgütünü, yönetimi seçmeyecek İzmir duruşuyla tüm Türkiye’ye mesaj vereceğiz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi gücümüze güç katacağız” dedi.





ÖZEL VE ÖYMEN KONUŞMA YAPTI

Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin seçildiği kongrede genel başkan adayları Özel ve Öymen birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından divana, seçimin blok liste ile yapılması için önerge verildi. Bu sırada bir grup partili slogan atarak kürsüye yürüdü. Grubu sakinleştirmek isteyen Zeynel Emre, “CHP’ye bu yakışmaz, yerinize oturun, sakin olun. Tüm kameralar sizi çekiyor” uyarısında bulundu.





SEHPA VE SANDALYELER DEVRİLDİ

Kongre başladıktan sonra divana 152 il delegesi tarafından ‘blok liste’ önergesi verildi. Önergenin verilmesinin ardından seçimlerden önce il başkanı olan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti. Taraflar arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son buldu. Protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi.





Gençler beni susturmayın!

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel de CHP İzmir İl Kongresi’nde konuştu. Özel, İzmir’i ve CHP’yi babaevi olarak gördüğünü belirterek, “Bu evin (babaevi) tapusunda bir tek isim yazar o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.” dedi. Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine “Hepimiz bay Kemal’in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız.” dedi.









SÜLEYMAN SOYLU SUSTURAMADI

Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine Özel, “Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP’lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz.” diye konuştu. Özgür Özel, tüm CHP’lileri omuz omuza, kol kola hayal kırıklığından birlikte çıkmaya davet ederek, şunları aktardı: “Bu çağrı bizim, bu çağrıda hep birlikte birleşelim bugün burada yapılan seçimin sonucunda hangi il başkanı seçilirse seçilsin, seçimin sonucu ne olursa olsun CHP’lilerin kucaklaşmaya, kenetlenmeye ve CHP’nin kalesinde, sancak gemisinde büyük mücadeleye davet ediyorum.”



