CHP’nin kanalı Halk TV’de Ukrayna Savaşı da Erdoğan’a bağlandı

CHP’nin kanalı Halk TV’de Medya Mahallesi programını suna Ayşenur Arslan, konuğuyla Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirirken, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a getirdi. İki ülke arasındaki Savaşı, Erdoğan’a bağladı.

"ERDOĞAN SAVAŞI İSTİYORDU"

Arslan, konuğunun Rusya-Ukrayna arasında yaşananların bu noktaya gelmesini hiç beklemediğini söylemesinin ardından, “Savaşı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum” dedi.

OYNAT 00:36 Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Ukrayna Savaşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı CHP'nin kanalı Halk TV'de, Rusya-Ukrayna Savaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi. BiP'te paylaş

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“Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar’ın ürettiği, İHA’lar SİHA’lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:53 Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti! Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Halk TV'de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza attı.



İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.



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