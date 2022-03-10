Gündem CHPnin kanalı Halk TVde Ukrayna Savaşı da Erdoğana bağlandı
POLİTİKA

CHP’nin kanalı Halk TV’de Ukrayna Savaşı da Erdoğan’a bağlandı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağladı. Erdoğan’ın savaşı isteyen tek isim olduğuna inandığını söyledi. Arslan, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü SİHA’lar müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’nin kanalı Halk TV’de Ukrayna Savaşı da Erdoğan’a bağlandı
Ayşenur Arslan

CHP’nin kanalı Halk TV’de Medya Mahallesi programını suna Ayşenur Arslan, konuğuyla Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirirken, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a getirdi. İki ülke arasındaki Savaşı, Erdoğan’a bağladı.

"ERDOĞAN SAVAŞI İSTİYORDU"

Arslan, konuğunun Rusya-Ukrayna arasında yaşananların bu noktaya gelmesini hiç beklemediğini söylemesinin ardından, “Savaşı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum” dedi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Ukrayna Savaşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı
OYNAT 00:36
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Ukrayna Savaşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı
CHP'nin kanalı Halk TV'de, Rusya-Ukrayna Savaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

“Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar’ın ürettiği, İHA’lar SİHA’lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
OYNAT 00:53
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Halk TV'de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza attı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

Halk TV'de,
OYNAT 03:09
Halk TV'de, "Delirdin mi sen? Aşılamada ilk 25'te bile değiliz" diyen Ayşenur Arslan 1 dakika sonra özür diledi
Halk TV ekranlarında aşılama oranları üzerinden yorumlarda bulunan sunucu Ayşenur Arslan, iddiasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Canlı yayın konuğunun, Türkiye'nin nüfusa oranladığımızda ilk 5'te olduğunu hatırlatması üzerine, 'Nasıl canım? Delirdin mi? Mümkün değil. Söz konusu değil. İlk 20'de kesin yok. Hatta 25'ten sonra geliyor.' ifadeleriyle karşı çıktı.

Halk TV sunucusu, bundan 1 dakika sonra özür dileyerek, Türkiye'nin yüzde 8'e varmasıyla aşı sıralamasında 7. sırada olduğunu belirtti.

52 ile kodlu uyarı

52 ile kodlu uyarı

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