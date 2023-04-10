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Gündem

CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker'in New York Times’a verdiği röportaj gündem oldu: Afrin harekatına karşıyız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker'in New York Times gazetesinin, Afrin Harekatı'na ilişkin Kilis’te yaptığı röportaj serisinde yer aldığı belirlendi. Perker'in Türkiye’nin terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik başlattığı Afrin harekatına karşı olduklarını, ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini anlattığı ortaya çıktı.

11:39 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker'in terör operasyonlarına karşı olduklarını söylediği açıklamaları ortaya çıktı.

CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker'in terör operasyonlarına karşı olduklarını söylediği açıklamaları ortaya çıktı.

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kilis'te İl Başkanı Mehmet Akif Perker'i ilk sıradan aday gösterdi. Millet İttifakı'nın adaylık karmaşası yaşadığı dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geleceğin Cumhurbaşkanı' şeklinde hitap etmesiyle gündeme gelen Perker'in geçtiğimiz yılarda New York Times'a röportaj verdiği belirlendi.

Afrin harekatına karşı olduklarını açıklamıştı

New York Times gazetesinin, Afrin Harekatı'na ilişkin Kilis’te yaptığı röportaj serisinde yer alan Perker'in Türkiye’nin terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik başlattığı Afrin harekatına karşı olduklarını, ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini söylediği ortaya çıktı.

"Böylesi zamanda karşı çıkmak halktan çok fazla reaksiyon görür"

CHP'li Perker'in Afrin harekatına yönelik açıklamaları şu şekilde:

"Savaşa karşı olan bir siyasi partiyiz. Milliyetçi gururun yüksek olduğu böylesi bir zamanda karşı olmak halktan çok fazla reaksiyon görür."



#Mehmet Akif Perker
#CHP
#New York Times
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Afrin
27 dakika önce
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