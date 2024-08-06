CHP'nin logosu moraracak mı? Özgür Özel'in sözleri partide kriz çıkardı

CHP'de yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaptığı açıklamada partinin logosunda bulunan altı oktan devletçilik ilkesini temsil eden okun rengini değiştirmek istediklerini söyledi.
Özel devletçilik okunun rengini yeşil ve mor olacağını belirterek
"CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz."
dedi.
Özel'in logo ile ilgili sözleri parti içinde yeni bir krizin de fitilini ateşledi.
Parti sözcüsünden apar topar açıklama
Gelen tepkiler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel apar topar açıklama yaptı.
Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılıklarını vurguladığını iddia etti.
"Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarf ettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."