CHP'nin logosu moraracak mı? Özgür Özel'in sözleri partide kriz çıkardı

"Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarf ettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."