CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı: Kılıçdaroğlu destekçileri yuhalayarak değişimci vekili susturmaya çalıştı

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde girilen 13 yıldaki tüm seçimlerin kaybedildiğini belirterek, "Biz yenilgiye alıştırılmış bir ruh hali içerisine girmiş durumdayız. Birkaç kent kazandığımız zaman bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Onu bir başarı olarak yorumlamak istiyoruz. Belki psikolojik bir ihtiyaç da olabilir bu" dedi.