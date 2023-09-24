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CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı: Kılıçdaroğlu destekçileri yuhalayarak değişimci vekili susturmaya çalıştı

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in vekil olduğu şehir olan Manisa'da, il başkanlığı seçiminde kavga çıktı. Kongrede değişim mesajı veren ifadeler kullanan Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, delegeler tarafından yuhalandı. CHP'li vekilin sözlerine sinirlenenler, slogan atarak kürsüye yürüdü. Özel'i destekleyenlerin ise 'değişim, değişim' sloganları attıkları görüldü.

Hüseyin Berk
19:20 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Manisa kongresinde ortalık karıştı.

CHP Manisa kongresinde ortalık karıştı.

Mayıs ayında alınan seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmalarıyla kongre sürecine giren CHP'deki kavgalar günden güne büyüyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan ve CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel'in 'kalesi' olarak nitelendirilen Manisa'da sinirler gerildi.



İl Başkanlığı için icra edilen kongrede, Özel'in desteklediği belirtilen Ferdi Zeyrek ile Genel Merkez'in desteklediği ileri sürülen Semih Balaban yarışıyor.

Değişim mesajı veren vekili yuhaladılar

Kongrede konuşma yapmak için kürsüye çıkan Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun
''Biz seçilemezsek o zaman her şey biter'
' sözleri üzerine delegelerden ve salondaki partililerden tepki geldi.

Kılıçdaroğlu destekçileri kürsüye yürüdü

Manisa yerel basınından Sarıgöl Gündem'de yer alan habere göre; vekilin sözlerine tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi delegeler kürsüye yürüdü.

Bakırlıoğlu'nu yuhalayarak protesto eden delegelerle Özel'i destekleyenler arasında arbede yaşandı. Değişimci delegelerin
'değişim, değişim'
sloganları attıkları görüldü.

Delegeler karşılıklı laf dalaşının ardından sakinleştirildi.





#Manisa
#CHP
#Kongre
#Kavga
1 saat önce
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