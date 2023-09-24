CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı: Kılıçdaroğlu destekçileri yuhalayarak değişimci vekili susturmaya çalıştı

CHP Manisa kongresinde ortalık karıştı.
Mayıs ayında alınan seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmalarıyla kongre sürecine giren CHP'deki kavgalar günden güne büyüyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan ve CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel'in 'kalesi' olarak nitelendirilen Manisa'da sinirler gerildi.
İl Başkanlığı için icra edilen kongrede, Özel'in desteklediği belirtilen Ferdi Zeyrek ile Genel Merkez'in desteklediği ileri sürülen Semih Balaban yarışıyor.
Değişim mesajı veren vekili yuhaladılar
Kılıçdaroğlu destekçileri kürsüye yürüdü
Manisa yerel basınından Sarıgöl Gündem'de yer alan habere göre; vekilin sözlerine tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi delegeler kürsüye yürüdü.
Delegeler karşılıklı laf dalaşının ardından sakinleştirildi.