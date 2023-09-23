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Başkentte tam saha pres: Kongre savaşları

CHP’de yönetim ve değişim cepheleri kozlarını bugün Ankara kongresinde paylaşacak. Kongrede Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı Ümit Erkol ile değişimcilerin adayı Sercan Çığgın yarışacak.

Mehmet Güney
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kongre öncesi 25 ilçesi bulunan Ankara’da Erkol’un 19, Çığgın’ın ise 6 ilçe tarafından desteklendiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, kongre öncesinde, genel merkezin adayı Erkol için Ankara yönetiminden destek istedi. Erkol’un destekçileri arasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bulunuyor.


‘YİNE KAVGA ÇIKMASIN’ TALİMATI

İzmir ve Konya’da gergin geçen kongreleri dikkate alan genel merkezin, benzer manzaraların başkentte tekrarlanmaması için talimat verdiği ve sert söylemlerden uzak durulmasını istediği öğrendildi. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmayacağı kongrede 72 delege seçilecek.


YAVAŞ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Akıllı’ya talimat vererek “İlçe başkanları ile uyumlu çalışın” dediği öğrenildi. Erkol parti okulu yöneticiliğinden geliyor. Değişimcilerin adayı ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumu ise merak ediliyor. Çünkü değişimcilerin adayı Çığgın, ABB Başkan Vekili görevini yürütüyordu. CHP kulislerinde Yavaş’ın geçmişteki mesaileri nedeniyle Çıgğın tercihinde bulunabileceği ama değişimi desteklemediği iddia ediliyor.


#politika
#CHP
#kongre
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