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Yine CHP İl Kongresi yine kavga: Siirtli delegeler sandalye ve orakla birbirine saldırdı

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Partililer birbirine sandalye ve orakla saldırdı. Arbedenin ardından salona giren polis ekipleri tarafları ayırdı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

15:28 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmek isteyenler, istifasını isteyenler olarak adeta ortadan ikiye bölünen partide sular durulmuyor.

Son dönemdeki il kongrelerinde sıkça tartışma ve kavga yaşanıyor.

Kaosun yaşandığı son CHP İl Kongresi'nin adresi bu kez Siirt oldu.


Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.



Tartışma arbedeye döndü

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

Sandalyeler havada uçuştu

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

Orakla saldırmaya çalıştı

Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

İki kişi gözaltında

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.


#CHP
#Siirt
#Kavga
#Kongre
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