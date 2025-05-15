CHP'nin miting alanına giden gazeteci saldırıya uğradı

"Olay yerine gittiğimizde alanın çevresinde belediyenin yerleştirdiği bariyerler vardı. Oradaki görevliye gazeteci olduğumuzu söyleyip içeri girdik. Alanda yerde yaralıya müdahale ediliyordu. Bize ‘Çekmeyin, çekim yapamazsınız' dediler. Biz gazeteci olduğumuzu, kamu görevi yaptığımızı söyledik. Orada belediye görevlileri de vardı, zabıta görevlileri de vardı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri de çekim yapamayacağımızı söylediler. Alandaki şahıslardan biri gelip tehditvari konuştu. Açıkça tehdit etti, ‘Çekim yaparsanız ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi. Ben kendisi ile konuşurken görmediğim bir şahıs gözümde gözlük varken yüzüme sertçe tokat attı ve ben sendeledim. Sonrasında hepsi birden üzerime çullandı, yaklaşık 15-20 kişi tarafından darp edildim. Bu basit bir saldırı veya kavga değil, resmen linç girişimi"