CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

Yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

OYNAT 00:58 CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde 'Kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum' diyerek kürsüye çıkan Nusret Güllü isimli vatandaş, yırtık terliğini çıkararak, 'Bunu da çöpten alıp giymiştim' demişti. Nusret Güllü'nün içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafları gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, Güllü'ye ve CHP'ye büyük tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.

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"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki tarzı ve giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.





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