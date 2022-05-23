Gündem CHPnin terlik tiyatrosu Çöpten alıp giydim diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
POLİTİKA İSTANBUL

CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde "Kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum" diyerek kürsüye çıkan Nusret Güllü isimli vatandaş, yırtık terliğini çıkararak, "Bunu da çöpten alıp giymiştim" demişti. Nusret Güllü'nün içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafları gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, Güllü'ye ve CHP'ye büyük tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin terlik tiyatrosu: Çöpten alıp giydim diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
Nusret Güllü

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

Yırtık terliğini çıkararak "Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
OYNAT 00:58
CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde 'Kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum' diyerek kürsüye çıkan Nusret Güllü isimli vatandaş, yırtık terliğini çıkararak, 'Bunu da çöpten alıp giymiştim' demişti. Nusret Güllü'nün içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafları gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, Güllü'ye ve CHP'ye büyük tepki gösterdi.


Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.

CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı
GÜNDEM
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı


"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki tarzı ve giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.


CHP'nin 'Gümüşhane' tiyatrosu: 'Esnaf' dedikleri kişiler il başkanı çıktı
GÜNDEM
CHP'nin 'Gümüşhane' tiyatrosu: 'Esnaf' dedikleri kişiler il başkanı çıktı

CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler
GÜNDEM
CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

​Tarım ve Orman Bakanı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
Düzensiz göçle mücadele: 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Engel tanımıyorlar: ​Havada, karada, denizde ve her yerde.

​İran'da facia: Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Sınır kentleri toz kapladı

Sınır kentleri toz kapladı

​Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı.

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.