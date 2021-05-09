Çiçek Gibi Bir Bismil İçin Çalışıyoruz

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde başlattıkları çiçeklendirme ve bakım onarım çalışmalarını ilçenin geneline yayarak sürdürüyor. İlçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere, refüj ve park alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında 6500 adet çiçek dikimiyle ilçenin estetik görünümü tazelenecek.

Çiçeklendirme ve bitki dikimi çalışmalarının ilçedeki tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjler ve kavşaklarda devam edeceğini söyleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen, “Mevsimlik bitki ve ağaç dikimi çalışmalarının yanı sıra ekiplerin bir yanda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Türkmen” İlçemiz için sürekli bir çalışma içerisindeyiz”

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İlçemiz için sürekli bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Türkmen, “Mevsimlik çiçek çalışmaları kapsamında ilçemizin muhtelif bölgelerine çeşitli bitki ve çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. İlçe’nin ulaşımında önemli yeri olan güzergâhları renklendiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Parklarımız için sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Gerek temizliği, gerek yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirmeleri adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başlattığımız çalışmaların hemşerilerimizin yüreklerine sevgi, yüzlerine tebessüm getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı

“Ağaçlandırma çalışmaları sürüyor”

Mevsimlik çiçek dikimi dışında Bismil Belediyesi, park, kavşak, kaldırım ve orta refüjlere farklı türlerde çalı ile ağaç dikimi çalışmalarını da sürdürüyor. Ağaç ve çalı dikimi dışında çimlendirme çalışmaları da devam ediyor.