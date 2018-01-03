Çiçek Taksi’nin Abuzer’ine 11 yıl 8 ay hapis

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evine 26 Nisan 2017 tarihinde jandarma tarafından yapılan baskında 840 gram esrar ve hassas terazi ele geçirilen Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, uyuşturucu kullandığını itiraf eden oyuncu, ancak ticaretini yapmadığını öne sürmüştü. Mahkeme heyeti, Erdoğan’ı “uyuşturucu madde üretimi ve satışı” suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Oyuncu, kararın kesinleşmesi halinde 6 yıl 7 ay 20 gün hapis yatacak.
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