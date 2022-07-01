Çift kanatlı eğitim: Hem şampiyon hem hafız

Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Algül yaptığı açıklamada “Bu, Bakanlık proje okullarının başarısıdır. Proje okullarına öğretmen ve öğrenci seçme yetkimiz sayesinde kurduğumuz liyakatli kadromuzla öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamayı başardık. %0,40’lık dilimde 4 öğrencimiz var üçü Hafız, aynı şekilde %1,58’lik dilimde 6 öğrencimiz var dördü Hafız . Bu noktada Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze ve bu projeye emek eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğrencimiz tamamen okul imkanlarıyla bu sürece hazırlandı.

Öğretmenlerimiz bu süreçte tüm öğrencilerimize yönelik LGS Öğrenci koçluğu çalışması yürüttü. Ayrıca Dönemsel LGS kampları düzenledik. Yoğun bir deneme maratonundan sonrada öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettik. Bu süreçte resmi tatiller de dahil birçok zaman diliminde öğrencilerimizden emeğini eksik etmeyen fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Hafızlık süreci disiplin alışkanlığını kazandırdı

LGS şampiyonu Reyyan Duman da Türkiye Birincisi olduğu için çok mutlu olduğunu, bu süreçte öğretmenlerinden çok yakın bir ilgi gördüğünü belirtti. Ayrıca hafızlık çalışmalarının LGS hazırlık sürecine çok katkısı olduğunu belirtti. Çünkü hafızlık yaparken disiplinli bir çalışma süreci geçirdiğini, buradan edindiği kazanımların, uzun süre masa başında çalışma alışkanlığının LGS sürecinde çok faydasını gördüğünü belirtti.

''İyi ki bu okula güvenmişiz''

Öğrencinin babası Rıza Duman, “Dört yıllık eğitim sürecinde çocuğumu kendi çocuklarından ayırmayan ve öğrencime büyük emek sarf eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi. Kızımı bu okula verirken hayalim buradan Kartal’İHL’ye gitmesi idi. Bunu da bu okulla başaracağımızı biliyorduk. İyi ki bu okula güvenmişiz, çocuğumuz hem Hafız oldu hem de Türkiye birincisi oldu. Çok mutluyuz” dedi.

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OYNAT 00:30 Samsun'da hafızlık icazetini alan kızının elini öptü Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Yatılı Kız Kur'an Kursu ile 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu'nun örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında ilk mezunları olan 18 Hafız Kız Öğrenciye coşkulu bir icazet merasimi düzenlendi. Törene katılan aileler duyusal anlar yaşadı. Vatandaşlar bu tür organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler. BiP'te paylaş

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