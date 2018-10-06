Gündem Çiftlikbank ders olmadı
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Çiftlikbank ders olmadı

“Çiftlik Bank” mağdurlarının yankıları devam ederken bir yeni “dolandırıcılık” iddiası da Esenyurt’tan ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Enerji Emlak” adı altında açılan ofiste korumalık yapan kişiler arasında emekli polis ve askerlerin olduğu tespit edildi.
“Enerji Emlak” adı altında açılan ofiste korumalık yapan kişiler arasında emekli polis ve askerlerin olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri 2015 yılından bu yana toptan enerji içeceği alarak vatandaşlara kar vaadeden “Enerji Emlak” adından bir kurumun vatandaşları kandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şebeke olduğu ileri sürülen grup milyonlarca lirasını aldığı 100’ün üstünde vatandaşa toptan enerji içeceği alınacağı ve bunların satışı sonrası elde edilecek kar oranından yüzde verileceğini açıkladı. İlk başlarda ödeme yapılan sistem içinden vatandaşlar yaklaşık 9 aydır ödemelerini alamayınca konuyla ilgili polise başvurdu. Harekete geçen dedektifler, “Enerji Emlak” adı verilen ofise baskın düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. Mağdurların yaklaşık 100 milyon lirasının ortada olmadığı öğrenildi.

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