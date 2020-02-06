Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve AK Parti eski Van Milletvekili Gülşen Orhan, ikinci çığ felaketinden yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Orhan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Van'da çığ altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 39'a yükseldi. İkinci çığ faciasında kar kütlesinin altında kalan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, sabah saatlerinde canlı yayına bağlandığı sırada Gülşen Orhan hakkında 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' iddialarında bulunmuştu. Bu iddia üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan iddiaları reddederek Aydemir'e tepki gösterdi. Bu gelişmenin hemen ardından Aydemir yine canlı yayına bağlanarak Orhan'dan ve kamuoyundan özür diledi. Van Valiliği de yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İşte Gülşen Orhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı o açıklama:

Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.

4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara’ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van’a hareket ettim.

Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray’a konvoy halinde hareket ettik.

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Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçidi'dinden Bahçesaray’a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.

TOPLANTI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi.

Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar, cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık.

YANIMDA İŞ MAKİNESİ YOKTU

Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı.

Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ HİÇ BİR DİREKTİFİM OLMADI

Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.

Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize “toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış” demek yalancılıktır, acı bilmezliktir.

Felaket bölgesine gidip son durum hakkında bilgi alıp, oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik, oradan cenaze konvoyuna tekrar dönecektim. Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha 2 dakika dahi geçmeden çığ düştü altında kaldık, sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük

Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir bunun da adını siz koyun.

Bülent Aydemir gazeteciyse böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Tabi Bülent Bey bunu duymamışsa kendisi bu senaryoyu üretmişse utanılası haline yalancılığı da eklememiz gerekecektir.

Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşerilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler VİCDANSIZLIKTIR.

Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van’dan ve Türkiye’den özür dilemelidir.

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AYDEMİR CANLI YAYINDA ORHAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Gülşen Orhan'ın bu açıklamasının ardından canlı yayına bağlanarak "Haberci olarak konuları değerlendiriyoruz. Sabah bölgeden aldığım bilgiyi aktardım. Tabi şunu söyleyeyim Gülşen Orhan bu bilgileri teyit etmiyor yerindedir. Ben kendi adıma bu teyitsiz ve erkenci bilgiyi paylaştığım için hem Gülşen Orhan'dan hem de üzülen vatandaşlardan özür dilerim" dedi.

OYNAT 01:44 Bülent Aydemir özür diledi Van'da düşen çığın ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Habertürk'te Bülent Aydemir'in 'toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Bülent Aydemir, Habertürk'te canlı yayına bağlanarak Orhan'dan özür diledi. BiP'te paylaş

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Gündeme gelen iddianın ardından konuyla alakalı açıklama yapan Van Valiliği de Gülşen Orhan hakkında dile getirilen iddiaları yalanladı. Valilik'ten yapılan açıklamada "Kamuoyunda çıkan bu asılsız iddialar kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyet içermektedir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Van Valiliği'nden yapılan açıklama:

Medyadaki Asılsız İddialarla İlgili Basın Açıklaması

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya üzerinde çıkan gerçeği yansıtmayan iddialarda, 04.02.2020 akşam saatlerinde meydana gelen çığ felaketinden sonra çığ altında kalan 2 (iki) kişiyi kurtarmak amacıyla 05.02.2020 tarihinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Van Milletvekili olan Gülşen Orhan Hanımefendi'nin "yemek organizasyonuna giderken kapalı yolu uyarılara rağmen iş makineleri ile açtırmaya çalıştı için ikinci çığ felaketi gerçekleşti" şeklinde ne yazık ki asılsız iddialar bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gülşen Orhan Hanımefendi Eski Van Milletvekili ve Bahçesaraylı olması nedeniyle hemşehrilerine yardım etmek, acılarına ortak olmak ve olay yerinde yapılan çalışmaları görmek için gittiği ve AFAD Müdürü'nden de bilgi aldığı esnada ikinci çığ felaketi gerçekleşmiştir. Kendisi de çığın altından yaralı olarak kurtarılmıştır.

Elim olayın yaşandığı bölgedeki yollar ilk çığ felaketi itibariyle trafiğe kapatılmıştır.

Kamuoyunda çıkan bu asılsız iddialar kesinlikle gerçek dışı olup, karalama ve art niyet içermektedir.

Bu acı çığ olaylarında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, şehit olan vatandaşlarımıza ve personelimize Allah'tan rahmet,yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, Kamuoyuna bu asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirir,

Kamuoyunun bilgisine saygılar sunarız.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan Van'daki çığ faciasından yaralı kurtarıldı



