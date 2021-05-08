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Gündem Ciğeri kediye emanet etmişler Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar
ANKARA

Ciğeri kediye emanet etmişler:  Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar

Kaçak villa, iskansız lüks daire, belediye ve iş adamlarından aldığı kayıt dışı paralarla gündeme oturan CHP’li Aykut Erdoğdu’nun yeni ‘marifetleri’ ortaya çıktı. CHP’nin, sözde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun başına getirdiği Erdoğdu’nun, başkanlığı döneminde şantaj yaparak iş adamlarından yüklü miktarlarda haraç aldığı iddia edildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ciğeri kediye emanet etmişler: ​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar
Aykut Erdoğdu

Milletvekili olmadan evvel kendisini “Kars’ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu’nun sobalı evinden çıkan birisi” olarak pazarlayan, CHP yönetimine girdikten sonra hızla zenginleşen Aykut Erdoğdu’nun yeni marifetleri ortaya çıktı. 2013 yılında FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasının ardından CHP’nin kurduğu Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun başına getirilen Erdoğdu’nun, bu komisyonu vurgun aracına dönüştürdüğü ileri sürüldü. İddiaya göre Erdoğdu çalışmaları sırasında bazı firmaları “yolsuzluklarınızı tespit ettik” diye tehdit ederek para istedi. Erdoğdu, para aldığı firmalara raporlarında yer vermedi.

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O DÖNEM ZENGİNLEŞTİ

  • Erdoğdu’nun bombaları bununla da sınırlı değil. Hendek/Barikat operasyonlarında yayınladıkları bildiri ile PKK’ya arka çıkan, bu yüzden de KHK ile kamudan atılan akademisyenler de Erdoğdu aracılığıyla fonlandı. Alınan bilgiye göre terör sevici akademisyenlerden yaklaşık 10’u CHP’de çalıştı. Bu akademisyenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor hazırlama görevi yürütüyordu. Akademisyenlerden birinin Yunanistan üzerinden ABD’ye kaçan Doç. Dr. Utku Balaban olduğu iddia edildi. Bu süreç de Erdoğdu’ya yaradı. Erdoğdu’nun Çeşme’deki villa ile İstanbul’daki lüks evi ve Audi A7 marka lüks arabasını da akademisyenler için para topladığı dönemde aldığı öne sürüldü.

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KHK’LILARA 3,6 MİLYON TL

PKK destekçisi akademisyenlere CHP’li belediyelerden toplanarak ödemeler yapıldığını Aykut Erdoğdu itiraf etti. Erdoğdu, ödemelere ilişkin trafiği Twitter’dan şu paylaşımla ifşa etti: “Şişli Belediyesinden bir Meclis üyesi nakit olarak 30 bin TL getirdi... Ben paraya asla dokunmam bu parayı muhasebe ödesin dedim... Ve 5-6 ay boyunca 5 akademisyenin maaşı bu şekilde ödendi... Şişli Belediyesi dahil Belediye Başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım...” Erdoğdu’nun itirafı KHK’lı akademisyenlere 3 yılda 3 milyon 600 bin TL ödediğini ortaya koydu.

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TAZMİNAT İDDİASI BALON

  • “Erdoğdu’nun özellikle Şişli Belediyesi’nden para aldığı ve sözde barış akademisyenleri için para topladığı dönem “sebepsiz zenginleştiği” öğrenildi. Erdoğdu’nun belediyelerden koparmak için ortaya attığı “tazminat cezası aldım” iddiasının da asılsız olduğu iddia edildi. Erdoğdu’nun öne sürdüğü gibi yüklü bir tazminat cezası almadığı ortaya çıktı. Erdoğdu’nun bahsettiği dönem 3’üncü havalimanı ile ilgili açıklamasından dolayı açılan 4 dava olduğu, bu davaların 4’ünün de mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

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Vurgunu örtmek için hakarete sarılıyor

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini savunurken “Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz” diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, en son Twitter’dan yaptığı açıklamada Erdoğan’a hitaben, “Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım” sözlerini sarfetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğdu’nun sözleri sebebiyle soruşturma başlattı.

Erdoğdu’nun Moda’daki dubleks lüks dairesi.
Erdoğdu’nun Moda’daki dubleks lüks dairesi.

Çeşme’deki villa
Çeşme’deki villa

CHP'nin bankamatik teşkilatı ortaya çıktı
OYNAT 02:50
CHP'nin bankamatik teşkilatı ortaya çıktı
Kamu kurumları ve belediyelerde yapılan işe alımlarla ilgili sürekli liyakat çağrısı yapan CHP'nin bankamatik teşkilatı ortaya çıktı. İddialara göre, İstanbul Bahçelievler CHP teşkilatında görevli birçok isim, Beşiktaş Belediyesi temizlik işlerinde kadrolu görünüyor ve maaş alıyor. TVNET haber merkezinin yaptığı araştırmalar sonucu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Temizlik işçilerinin isimlerinin bulunduğu liste incelendiğinde, CHP Bahçelievler meclis üyelerinin temizlik işçisi olarak Beşiktaş Belediyesi'nden maaş aldığı görülüyor.

Yeğenini memur yaptı

  • CHP’li Belediyeleri kendine çiftlik yapan Aykut Erdoğdu’nun yakınları da nasiplendi. Erdoğdu’nun yeğeni O.A. Antalya Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdi. Referansı ise beklendiği üzere Aykut Erdoğdu oldu.
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