Ciğerlerimiz yanıyor: Tesadüf mü yoksa terör örgütünün kullandığı şifre mi?

Dün Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bugün kontrol altına alındı. Günün ilk ışıkları ile ortaya çıkan görüntü facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Çıkan yangında yaklaşık 450 hektar alan kül oldu.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli: Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bugün ise İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alemdağ'da olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

GÜNDEM Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

İki yangının ardından ortaya atılan bir iddia sosyal medyada dikkat çekti. Gazeteci Mehmet Ali Önel, son günlerde çıkan yangınların bir sabotaj olabileceği iddiasında bulundu.

Önel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yerden atılan uçan bir cisim (muhtemelen işaret fişeği) duman çıkararak ormanlık alana düşüyor.

Çok ilginc bir saptama! #Gelibolu orman yangını saat 15 sularında çıktı. #Agva'daki sabotaj saati 15.08. Her iki yangının aynı saatte çıkarılmış olması bir tesadüf mü yoksa terör örgütünün kullandığı şifre mi? Bu sabotajlar terör suçu kabul edilmeli!" açıklamasında bulundu.

Son günlerde ardarda yangınlar çıkıyor.



Memleketin akciğerleri cayır cayır yanıyor.



Peki bu yangınlar nasıl çıkıyor?



İşte şok video;



Yer İst. Ağva Kadıköy civarı.



Saat 15.08



Yerden atılan uçan bir cisim (muhtemelen işaret fişeği) duman çıkararak ormanlık alana düşüyor.

++ pic.twitter.com/hBau3Vv7Wp REKLAM July 7, 2020

Dakikalar geçtikçe dumanlar artıyor, yangın büyüyor.



Duyarlı vatandaşlar tekrar tekrar #Alo177 orman yangın ihbar hattını arayarak havadan acil müdahale edilmesini istiyor.



Ancak hattin öbür ucundaki memur önce karadan mudahale ekibinin geleceğini söylüyor. pic.twitter.com/LQjAGiNlC0 — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmet_Ali_ONEL) July 7, 2020

Saat 16.25



Yangının ihbar edilmesinden 1 saat 17 dakika sonra nihayet yangına havadan müdahale için helikopter geliyor.



İki noktaya dikkat çekelim.



1-Bu yangınlar açıkça sabotaj!

2-Yangına müdahalede geç kalınıyor!



Yangınlarda ihbar ve müdahale sistemi gözden geçirilmeli. pic.twitter.com/PHLaa9q2jw — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmet_Ali_ONEL) July 7, 2020

Çok ilginc bir saptama!#Gelibolu orman yangını saat 15 sularında çıktı.#Agva'daki sabotaj saati 15.08



Her iki yangının aynı saatte çıkarılmış olması bir tesadüf mü yoksa terör örgütünün kullandığı şifre mi?



Bu sabotajlar terör suçu kabul edilmeli!pic.twitter.com/ZVoJlm9pHt — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmet_Ali_ONEL) July 7, 2020

FOTOĞRAF 10 Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı. 'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'<br>​<br>​ Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu dedi. 'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'<br>​<br>​ Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, şunları söyledi: Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik. Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü Gelibolu'dan kahreden görüntüler: Böyle dağınık yangın hiç görmedik Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı.

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FOTOĞRAF 11 Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangın sebebiyle dün tahliye edilen 3 köyün arasında yer alan Kumköy’de yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Köy yerleşimine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangında, Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu. Mezarlığın büyük bir bölümü yanıp kül olurken, havadan da drone ile görüntülerdi. Mezarlıktaki ağaçların ve mezarların üzerindeki çiçekler, alevlerin etkisiyle yandı. Küle dönen selvi ağaçları, korkunç bir görüntü ortaya çıkardı. Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Gelibolu'daki yangın sebebiyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de gün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü. Yangın sebebiyle köy mezarlığının büyük bölümünün küle döndüğü havadan görüntülerdi.

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FOTOĞRAF 23 Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı. Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Gelibolu'daki yangının oluşturduğu tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan ve 16 saattir süren yangına havdan müdahale yeniden başlarken yangının boyutu da gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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