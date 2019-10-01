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İSTANBUL

'Çiğnemeden sarımsak yut' tavsiyesine uyunca canından oluyordu

'Çiğnemeden sarımsak yut' tavsiyesine uyunca canından oluyordu

Çiğnemeden yuttuğu bir diş sarımsak yemek borusunda takılı kalan Turan Pütün canından oluyordu. 3 gün boyunca kendi yöntemleri ile yemek borusuna takılan sarımsağı midesine indirmeye çalışan ancak başarılı olamayan Pütün, özel bir hastaneye başvurdu ve tıbbi müdahale ile sarımsak midesine indirildi.

Haber Merkezi DHA
Çiğnemeden sarımsak yutan Turan Pütün canından oluyordu.
Çiğnemeden sarımsak yutan Turan Pütün canından oluyordu.

Gastrit problemi nedeniyle, yakınlarının tavsiyesi üzerine bir diş sarımsağı çiğnemeden yutan 45 yaşındaki Turan Pütün, yediği ve içtiği her şeyi kusmaya başladı.

Yemek borusunda takılı kalan sarımsak, besinlerin midesine inmesine engel olan Pütün, 3 gün boyunca kendi yöntemleri ile yemek borusuna takılan sarımsağı midesine indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çok zor günler yaşadığını ifade eden Pütün, 3 günün sonunda Bağcılar'da özel bir hastaneye başvurdu, tıbbi müdahale ile sarımsak midesine indirildi.

DHA
Sarımsak Turan Pütün'ün yemek borusunda takılı kaldı.

“Yediğim her şeyi kusuyordum"

Yemek borusuna takılan sarımsağın ona zor günler yaşattığını ifade eden Turan Pütün, “Midemde gastrit vardı. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine sarımsak içtim ondan sonra tıkandım. Yemek yiyemedim, su içemedim. Cuma günü oldu, pazartesi günü doktora geldim. Doktor eğer siz gelmeseydiniz bu yara yapardı, kötü sonuçlara mal olurdu dedi.

Yediğim her şeyi kusuyordum. Köpük halinde kusuyordum. Diyorum ya, yemek yiyordum, yutamıyordum, orada kalıyordu. Her şeyi kusuyordum. Onun için doktora geldim zaten. İnsanlara çağrım şudur, doktorunuza danışmadan hiçbir şeyi yapmayın. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Çok endişelendim, “Acaba yara yapar mı, kanser yapar mı? Endişem oldu" şeklinde konuştu.

DHA
3 gün boyunca kendi yöntemleri ile yemek borusuna takılan sarımsağı midesine indirmeye çalışan ancak başarılı olamayan Pütün, özel bir hastaneye başvurdu ve tıbbi müdahale ile sarımsak midesine indirildi.

"Bir kaç gün daha kalsaydı hayati tehlikeye yol açabilirdi"

Prof. Dr. Vedat Göral, “Hastamızın geçen hafta mide yakınması üzerine yakınlarının tavsiyesi ile sarımsak yemesi önerilmiş. Hastamız da bir sarımsak dişini su ile içmiş. Ancak bu sarımsak dişi büyük olduğundan dolayı yemek borusunda tıkanmış, orada kalmış ve 3 gün içinde midede yanma, yutma güçlüğü, göğüs kafesinde ağrılar olması nedeni ile bize geldi. Yani hasta sarımsağı yutmasından 3 gün sonra bize başvurdu.

Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın
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Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır.
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Filizlenen sarımsağın ise zararlı olduğunu düşünür çöpe atıyoruz.
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Sarımsakların filizlenmesinin en önemli nedeni uzun süre kullanılmaması ve beklemesidir. Ancak yapılan son araştırmalarda sarımsağın filizlenmesinin çok faydalı olduğu ortaya çıktı.
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Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşlanma sürecini kısalttığı bilinmektedir. Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtilmektedir.
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Filizlenmiş sarımsak damarlarda tıkanıklığı önler ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.
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Yani filizlenen sarımsak filizlenmeyen sarımsağa oranla daha fazla antioksidan barındırıyor.
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Bu nedenle filizlenen sarımsağınızı bir daha asla çöpe atmayın ve yemeğinize eklemekten çekinmeyin.
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Bir kabın içerisine az miktarda su koyun. Sarımsağı suya hafifçe değecek şekilde kabın içerisine koyun ve cam önüne yerleştirin. 1 hafta kadar bir sürede filizlendiğini göreceksiniz.
Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın
Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı.

"25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm"

Biz tabii hemen endoskopi yaptık. Yaptığımız endoskopide çok şaşırdık. Ben 20-25 yıldır endoskopi yapıyorum ilk defa yemek borusunda bir sarımsağın kaldığımı gördüm. Sarımsak orada yemek borusunda kalmış, takılmış, sarımsağın takılı olduğu yerde de yaralar meydana gelmişti. Dolayısıyla sarımsak birkaç gün daha kalsaydı, hayati tehlikeye yol açabilirdi. Yemek borusunda delinme, kanamalara yol açabilirdi.

Dolaysıyla bu olayların olmaması için hemen endoskopi ile girişimde bulunduk. Bir takım teknik yöntemler ile yemek borusundaki sarımsağı mideye aktardık. Hastanın gerçekten hayatı kurtulmuş oldu" dedi.

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HAYAT
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"Çiğnemeden yutmayın"

Göral, “Bu bir ders olmalı insanlara. Toplumda sarımsağın çok faydalı olduğu söyleniyor. Gerçekten çok faydalı. Uzun yıllardan beri ülkemizde de sarımsağın antibiyotik bir özelliği olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Damar sertliği, kalp hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıklara iyi geldiği, kanser hastalarında kanserin yavaşlatmasını sağladığı gibi bir takım bulgular var. Ve bir çok insan sarımsağı ülkemizde çok sık kullanıyorlar.

Ancak bilinçli kullanılması lazım. Ben en 20-25 bin kişinin yemek borusunu, midesini gördüm ama ilk defa meslek hayatımda bir yemek borusunda sarımsak ve yaptığı tahribatla karşılaştım. Bu gerçekten çok önemli. Amaç, hekimlere sormadan sarımsağı yutmamak veya bol su ile yutmak. Ağız kokusu yaptığı için hastalarımız tane haline yutuyor ama tabii ezilerek yutulması bu komplikasyonların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

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