Çimen'in acı günü

78 yaşındaki Ahmet Çimen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Merhum Ahmet Çimen’in cenazesi bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinburnu’nda bulunan Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Ahmet Çimen

Bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir aydır Medipol Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Ahmet Çimen’in tedaviye cevap vermediği öğrenildi. 78 yaşındaki babasını kaybeden Abdulhalik Çimen, 1,5 yıl önce annesi Zehra Çimen’i kaybetmişti.