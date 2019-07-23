Gündem Çimenin acı günü
İSTANBUL

Çimen'in acı günü

A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen’in babası Ahmet Çimen vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Çimen
Haluk Çimen

78 yaşındaki Ahmet Çimen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Merhum Ahmet Çimen’in cenazesi bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinburnu’nda bulunan Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Ahmet Çimen

Bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir aydır Medipol Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Ahmet Çimen’in tedaviye cevap vermediği öğrenildi. 78 yaşındaki babasını kaybeden Abdulhalik Çimen, 1,5 yıl önce annesi Zehra Çimen’i kaybetmişti.

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GÜNDEM
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