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Çin ajanlarına operasyon

Çin istihbaratına çalışan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Türkiye’de yaşayan Uygurların ileri gelenleriyle Doğu Türkistan dernek ve kuruluşları hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

04:00 - 21/02/2024 Wednesday
Güncelleme: 03:33 - 21/02/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de Çin istihbaratına çalışan 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile ülkede faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernek ve kuruluşları hakkında bilgi topladıkları tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), elde ettikleri bilgileri Çin istihbarat servisine aktardığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüpheli her yerde aranıyor.



#Operasyon
#İstihbarat
#Çin
#Doğu Türkistan
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