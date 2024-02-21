Çin ajanlarına operasyon

Türkiye’de Çin istihbaratına çalışan 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile ülkede faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernek ve kuruluşları hakkında bilgi topladıkları tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), elde ettikleri bilgileri Çin istihbarat servisine aktardığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüpheli her yerde aranıyor.