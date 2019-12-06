Gündem Cin çıkarma seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi Duruşma ertelendi
ANTALYA

'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi: Duruşma ertelendi

'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi: Duruşma ertelendi

Antalya'da 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı, 4 kişiye de cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ile tutuksuz sanık eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi.

Haber Merkezi DHA
Tali Yüksel Yeşilot'un cin çıakrma seansları düzenlediği belirtildi.
Tali Yüksel Yeşilot'un cin çıakrma seansları düzenlediği belirtildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'birçok kişiden haksız kazanç sağlamak', 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ile 'dini duyguları istismar' suçundan 7 yıl hapsi istenen tutuksuz sanık Öznur Yeşilot katıldı. Şikayetçiler ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

DHA
Sanık Tali Yüksel Yeşilot'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Savcı mütaalasında, "Sanıklardan Tali Yüksel Yeşilot'un, çevresinde, Sungurlu Hazretleri Türbesi ile temasta bulunduğunu, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri sahip olduğuna inandırdığı manevi gücü kullanıp, cinlerle bağlantı kurup, seanslar yaparak iyileştirdiği şeklinde intiba oluşturduğuna" dikkat çekerek, şöyle dedi:

  • "Mağdurları önem verdikleri bu değerleri, dini inanç ve duyguları araç olarak kullanarak aldatıp, kendisine haksız menfaat sağlamayı bir nevi geçim aracı haline dönüştürmüştür. Bu kapsamda, mağdurlar S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot, ayrıca E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmiştir."

Savcı, tutuklu sanık ile eşinin, bir çok kişiye karşı zincirleme suç işlediklerini vurgulayarak, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Tali Yüksel Yeşilot'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

10 bin TL para cezası kesildi: Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa ceza
GÜNDEM
10 bin TL para cezası kesildi: Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa ceza

Yargıtay Gaziantep'teki darbe girişimi davasında verilen cezaları onadı
GÜNDEM
Yargıtay Gaziantep'teki darbe girişimi davasında verilen cezaları onadı

Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu
GÜNDEM
Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu
Bakanlıklarımız devrede

Bakanlıklarımız devrede

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
​Sisi, Yunanistana bırakmış

​Sisi, Yunanistan'a bırakmış

Atina ve Kahire arasında Akdeniz krizi kapıda.
Temizleyene kadar çıkmayacağız

Temizleyene kadar çıkmayacağız

​Dışişleri Bakanlığından net Barış Pınarı mesajı.
20 ayın zirvesi

20 ayın zirvesi

​Borsa 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
300 metre çekildi

300 metre çekildi

Büyükçekmece Gölü'nde balçıklar ortaya çıktı.

Üniformayla<br>evimize dönmeye çekiniyoruz

Üniformayla
evimize dönmeye çekiniyoruz

​Fransa'da eylemcilerden polislere tehdit mektupları.
Ucuz dönerde hile

Ucuz dönerde hile

Çöpe atılan yağları kullanıyorlar.
300 FETÖ'cünün ismini verdi

300 FETÖ'cünün ismini verdi

​19 itirafçı mahrem sorumlu, örgüt üyelerini deşifre etti.
Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Hamile eşini yaralayan adam "Pişmanım" dedi.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.
Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.
Askerliğini <br>bitirmesi gerek

Askerliğini
bitirmesi gerek

​Mustafa Cengiz'den ilginç Diagne açıklaması.
Harekete<br>geçme zamanı

Harekete
geçme zamanı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.
18,4 ton siyanür<br>ele geçirildi

18,4 ton siyanür
ele geçirildi

​Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.