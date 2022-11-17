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POLİTİKA

Çin Devlet Başkanı Şi: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik'in kimsenin arka bahçesi olmadığını ve büyük güçlerin rekabet alanı haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Çin Devlet Başkanı Şi: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil
Şi Cinping

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı yazılı konuşmada, yeni bir Soğuk Savaş başlatma girişimlerine asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Konuşmasında, "barışçıl kalkınma yolunu", "açıklık ve kapsayıcılık yolunu" ve "dayanışma yolunu" da izlemeliyiz dedi.

Şi, yeni gelişmeler karşısında APEC üyelerinin geçmiş deneyimlerden ve derslerden yararlanmalarını, güçlüklere yanıt vermelerini ve Asya-Pasifik bölgesel ekonomik entegrasyonunu kararlılıkla ilerletmeleri gerektiğini belirterek, kalkınmada yeni bir çığır açmak ve bir Asya-Pasifik bölgesi inşa etmek için ortak çaba çağrısında bulundu.

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