​Çin Devlet Başkanı Şi: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı yazılı konuşmada, yeni bir Soğuk Savaş başlatma girişimlerine asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Konuşmasında, "barışçıl kalkınma yolunu", "açıklık ve kapsayıcılık yolunu" ve "dayanışma yolunu" da izlemeliyiz dedi.

Şi, yeni gelişmeler karşısında APEC üyelerinin geçmiş deneyimlerden ve derslerden yararlanmalarını, güçlüklere yanıt vermelerini ve Asya-Pasifik bölgesel ekonomik entegrasyonunu kararlılıkla ilerletmeleri gerektiğini belirterek, kalkınmada yeni bir çığır açmak ve bir Asya-Pasifik bölgesi inşa etmek için ortak çaba çağrısında bulundu.

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