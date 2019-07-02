Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz
POLİTİKA

Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Çin ilişkilerinde ortak gelecek vizyonunu paylaştıklarını vurguladı. Erdoğan, Çin’in Global Times yazdığı makalede “Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş iş birliği günümüzde Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan - Şi Cinping
Recep Tayyip Erdoğan - Şi Cinping

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz.” ifadesini kullandı. Çin’in başkenti Pekin’de bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkenin önde gelen yayın organlarından “Global Times” gazetesinde Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendiren, “Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke” başlıklı bir makalesi yayımlandı.

KUŞAK VE YOL’A VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede, yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde Türkiye ve Çin’e büyük sorumluklar düştüğünü vurguladı. Türkiye’nin, Kuşak ve Yol girişimini güçlü şekilde desteklediğini, hatta girişime 2013’te verdiği destekle bunu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu aktaran Erdoğan, “Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Şi Cinping’in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye ve Çin’in Batılı ülkelere göre geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkeler olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dünya üzerinde hakkettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için ‘Çin rüyası’, biz Türkler için de ‘Türk rüyası’dır.” değerlendirmesinde bulundu. Çin ile karşılıklı ticaret hacmini, 100 milyar dolara çıkarmanın hedefleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, “Bu noktada Çinli iş adamlarını Asya ve Avrupa’nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol projesinin kalbinde yer alan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum.” ifadesine yer verdi.

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