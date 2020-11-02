Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cinayeti vahşice işleyen zanlının kan donduran açıklaması Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm
KONYA

Cinayeti vahşice işleyen zanlının kan donduran açıklaması: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'in başını, Mücahit Minaz, tutuklandı. Cinayetin ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıkan ve şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Minaz'ın ifadesinde; "Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Mücahit Minaz ve Mustafa Sömek.
Mücahit Minaz ve Mustafa Sömek.

Yaşanan olay, cumartesi günü saat 00.00 sıralarında Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda meydana geldi. Sokakta ceset olduğunu görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde bir erkeğe ait ceset buldu.

  • Cinsel organı vücudunun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış halde buldu. Yapılan incelemede cesedin akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e (56) ait olduğu belirlendi. Ceset ve baş, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı
GÜNDEM
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

CİNAYETTEN SONRA ÇAY İÇMİŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz (41) olduğunu belirledi.

  • Olayın ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gelip çay içtiği ortaya çıkan Minaz, taksiye binerek kaçtığı Yalıhüyük'te gözaltına alındı. 2 hafta sonra yeniden Almanya'ya döneceği belirlenen ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Minaz'in ilk ifadesinde, ''Bankamatikten para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Minaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülen Mustafa Sömek'in ise bugün Bozkır ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta eşini öldüren adam aynı silahla kendini de vurdu
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta eşini öldüren adam aynı silahla kendini de vurdu

Ölüm makinası gibi: 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığın 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen cezası kaldırıldı
GÜNDEM
Ölüm makinası gibi: 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığın 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen cezası kaldırıldı

İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor
GÜNDEM
İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor
Abone Ol Google News
Minik Elifin ilk görüntüsü

Minik Elif'in ilk görüntüsü

Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Onlar mucizenin adı

Onlar mucizenin adı

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.
Can kaybı 91e yükseldi

Can kaybı
91'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.