Gündem Çinden getirilen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu
ANKARA

Çin'den getirilen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu

Tahliye uçağıyla Çin'in Vuhan kentinden getirilecek 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün kontrol altında tutulacakları hastanenin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Türkleri taşıyan uçak, bu akşam Türkiye'de olacak.
Türkleri taşıyan uçak, bu akşam Türkiye'de olacak.

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye'den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kargo uçağı ile tahliye edilmeye başlandı. Uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta Corona virüsü belirtisi olmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

Koca Yusuf Vuhan'da: Bölgedeki Türk vatandaşları geri geliyor
DÜNYA
Koca Yusuf Vuhan'da: Bölgedeki Türk vatandaşları geri geliyor

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
OYNAT 00:25
Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.


14 gün karantina altına alınacaklar

34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da 14 gün karantinada tutulacak Türk vatandaşlarının hangi hastanede tedavi göreveği merak konusuydu. O hastanenin ismi açıklandı. Vuhan'dan getirilen Türkler, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

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