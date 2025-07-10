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Çine'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çine'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

16:0910/07/2025, Perşembe
IHA
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Madran Dağı bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Madran Dağı bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangın, Madran Dağı bölgesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

Hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi sürüyor.




#Çine
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#orman yangını
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