Gündem Çinli yolcunun valizinden çıktı
İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanında 'tilki kürkü' ele geçirildi

Çinli yolcunun valizinden çıktı

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde, 40 kaçak tilki kürkü bulundu. Valizinin kaybolduğunu beyan ederek seferden bir gün sonra özel yer hizmeti şirketine ait depoya gelen Çinli yolcu hakkında işlem yapıldı.

Haber Merkezi AA
Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.
Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde, 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya, oradan da aktarmalı olarak İstanbul'a gelen Çinli yolcu F.T. Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerini yaptı.

Yolcu, işlemlerinin ardından uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandaki bagaj teslim noktasından almayarak, havalimanından ayrıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teslim alınmayan sahipsiz bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada F.T'nin valizinde yurda girişi izne tabi olan tilki kürklerinin bulunduğunu tespit etti.

Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.

Havalimanında valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T, bir gün sonra özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Valizini teslim almak isteyen F.T'yi takip eden gümrük muhafaza ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında işlem yapılan F.T, para cezasına çarptırıldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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