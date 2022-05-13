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Cinnet getiren adam evini böyle yaktı

Bursa’da cinnet getiren adam, evini ateşe verdi. Evin alev alev yanma anları ise kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Cinnet getiren adam evini böyle yaktı
Cinnet getiren adam evini böyle yaktı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 35 yaşındaki, R.D. adam psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alırken cinnet getiren adam ise tedbir amaçlı tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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