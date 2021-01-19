Cinsel saldırıdan tutuklanan CHP'li yönetici hakim karşısında: Dövdüm ama tacizde bulunmadım

Maltepe’de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K, 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Genç kadının cinsel saldırıya uğramadan dakikalar önceki görüntüleri.

Eski CHP'li yönetici U.K, evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirterek ifadesinde şunları söyledi:

Daha önceden birlikte çalıştığımız için Z.Y’yi tanırım. Arkadaşım olur. Olay günü akşam saatlerinde mağdur Z.Y. ile birlikte kafeden çıktık. Pandemi nedeniyle mekanlar kapandığı için havalar da soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Arkadaşım Ö.K. ve mağdurla birlikte içeri girdik. Sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Daha sonra Ö.K. kalkacağını söyledi. O kalktıktan sonra Ö.K ile Z.Y. sevgili oldukları için bu konuda konuştuk.

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Daha sonra mağdur duygu değişimleri yaşamaya başladı ve sevgilisi hakkında küfür ederek ‘beni burada bıraktı gitti, beni sahiplenmiyor’ şeklinde söylenmeye başladı. Bana da sert bir dille tepki vermeye başladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım.

"Darp ettim ama cinsel saldırıda bulunmadım"

Masada duran bardağı kafamda patlattı. Ben kalkıp o sinirle boynundan veya saçından tutarak Z.Y’yi lavaboya götürdüm. Yüzüm kandan görünmüyordu. İkimiz de çok sinirlenmiştik. O çığlık atıyordu. Ben sinirlenmiştim. ‘Sen niye bardağı yüzümde patlattın’ diyerek ona vurmaya başladım. Tokat attım, yumruk attım. Z.Y.’yi tuttum, aynaya baktım. Ben kesinlikle Z.Y.’yi orada zorla tutmadım. Mağduru darp ettiğim doğrudur, boğazını da sıkmış olabilirim. Ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum.

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Mağdur Z.Y'nin ifadesi

Mağdur Z.Y. ise, “Sanık olay günü çalıştığım kafeye geldi. ‘Akşam için planın var mı, iş çıkışı kafeye gidelim, oturalım’ dedi. Akşam 20.00 sıralarına doğru sanık beni aradı. Ben de ikimizin yalnız olacağını duyunca eski erkek arkadaşım Ö.K’yı aradım. Sanığın beni davet ettiğini söyledim. Tek gitmeyeyim diye o da geldi.

OYNAT 00:59 CHP ilçe yöneticisi taciz davasında tutuklanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde Umut K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.

Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen Umut K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde, tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.

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“Sarılıp öpmeye çalıştı”

Akşam sanıkla birlikte kafeden çıktıklarını başka bir kafeye gittiklerini anlatan mağdur kadın, “Sanık ve arkadaşım Ö.K. ile birlikte bir saat kadar oturduk. Alkol aldık, minimum düzeyde içtik. Ö.K. işi olduğu için kalktı. Ben de ‘kalkacağım’ dedim. Ama sanık bana ‘sen biraz daha otur, ben seni bırakırım’ dedi. Tekrar oturmaya devam ettik. Benim midem bulanmıştı alkolden, içmeyi bırakmıştım. Sonra sanık birden bana asılmaya başladı. ‘Çok güzelsin, akıllısın’ gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Ben bir ara tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş. Oturduğumuz sırada benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Ben kendisini ittim ancak beni dinlemedi” diye konuştu.

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“Taciz ederken vurmaya devam etti”

Masada bulunan bardağı sanığın kafasında kırdığını söyleyen Z.Y., “Sanık çok sinirlendi. Saçlarımdan tutarak tuvalete götürdü. Tuvalette beni dövdü. Kafamı duvarlara vurdu. Boğazımı sıktı. ‘Seni burada öldüreceğim’ dedi. Beni taciz etti. Taciz ederken bana vurmaya devam etti. Bana kapının kilitli olduğunu, buradan çıkamayacağımı söyledi. Ben de sakinleştirip, huyuna gitmeye çalıştım. Sonrasında beni bıraktı. Tekrar oturduğumuz yere geldik. Koltuğun üzerindeki kanları sildik. Bana karakola gitmeyi teklif etti. Beni oradan çıkartsın diye kabul etmedim çünkü ailemin duymasını istemediğimi söyledim.





Z.Y, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. REKLAM