Çırağan'dan sonra Emirgan'da ağaç katliamı yapan İBB’ye para cezası

İstanbul'un Boğaz manzaralı en güzel parklarından Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan yaklaşık 54 ağaç kesildi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kontrolündeki koruda birçok ağacın kesildiğini ihbar etti.

Bunun üzerine koruya giden İstanbul Orman Müdürlüğü yetkilileri, müdahale edip ağaç kesimlerini durdururken, kesimlerin izinsiz olduğu tespit edildi.

Kesilen ağaçların çoğunun dişbudak, sedir, gürgen, kızılçam, meşe, karaçam, ıhlamur, kavak ve erguvan cinsi olduğu öğrenildi.

Kesilen ağaç görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı

Orman Bölge Müdürlüğü, izin alınmadan kesim işlemi yapıldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesine idari para cezası uyguladı.

Daha sonra kesilen ağaçların parçalarının yerinden alındığı görülürken, dün parkta çok sayıda ağaç gövdesinin kesildiği ve yerde gövde parçalarının bırakıldığı sosyal medyadaki paylaşımlara yansımıştı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

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’’Emirgan Korusu’nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu’nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.’’