Çıray'dan İYİ Parti'ye eleştiri: Özdağ'a çifte standart uygulanıyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra savunma yapmaya çağırılmıştı.
Çıray'dan "çifte standart uygulanıyor" eleştirisi
Özdağ'ın savunmasının istenmesine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, "Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Partiye zarar vermiştir. Bu tamir edilmeden, Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.
Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi @iyiparti'ye zarar vermiştir.
Bu tamir edilmeden, Sn Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır
Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi @iyiparti'ye zarar vermiştir.