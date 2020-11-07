Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çıraydan İYİ Partiye eleştiri Özdağa çifte standart uygulanıyor
POLİTİKA

Çıray'dan İYİ Parti'ye eleştiri: Özdağ'a çifte standart uygulanıyor

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın savunma yapmaya çağırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Liste uygulamasıyla parti içinde tasfiye girişimi yapıldığını savunan Çıray, "Bu tamir edilmeden, Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aytun Çıray
Aytun Çıray

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra savunma yapmaya çağırılmıştı.

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi
GÜNDEM
İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

Çıray'dan "çifte standart uygulanıyor" eleştirisi

Özdağ'ın savunmasının istenmesine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, "Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Partiye zarar vermiştir. Bu tamir edilmeden, Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koncuk’tan Özdağ’a destek: FETÖ’ye güzelleme yapmazsanız olacağı budur
GÜNDEM
İYİ Partili Koncuk’tan Özdağ’a destek: FETÖ’ye güzelleme yapmazsanız olacağı budur

Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
GÜNDEM
Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
Abone Ol Google News
30 santim kar yağdı

30 santim kar yağdı

Yoğun kar o ilde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Alanyaspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Kapalı Maraşta piknik yapacağız

Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Bulgarlar <br>stokları tüketti

Bulgarlar
stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor diye kutu kutu alıyorlar.
241 bina<br>için son bir ay

241 bina
için son bir ay

1999 depreminde hasar görmüşlerdi.
Otobüste<br> korona paniği

Otobüste
korona paniği

Testinin pozitif olduğunu ağzından kaçırdı ortalık karıştı.

Fay hattı boyunca oluştu

Fay hattı boyunca oluştu

Afyonkarahisar'da tedirgin eden görüntü.
16 köy daha kurtarıldı

16 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan ordusu darbe üstüne darbe vurdu.
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
1. Lig ekibinde korona şoku

1. Lig ekibinde korona şoku

24 futbolcu olmak üzere 29 kişinin testi pozitif çıktı.
Her an <br>göreve hazırlar

Her an
göreve hazırlar

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
İsim listesi yapmışlar

İsim listesi yapmışlar

​Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı.
Ateşine değil<br>HES koduna bakın

Ateşine değil
HES koduna bakın

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken çağrı.
İki katına çıktı

İki katına çıktı

İl sağlık müdüründen kritik koronavirüs uyarısı.
Dağ alayı dağıtıldı

Dağ alayı dağıtıldı

​Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor.
Kuvvetli<br>sağanak uyarısı

Kuvvetli
sağanak uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.