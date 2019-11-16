Gündem Çirkin saldırı
3. SAYFA

Çirkin saldırı

Karaköy’de kadın bir provokatör, kaldırımda yürüyen başörtülü kızlara hakaretler eşliğinde saldırdı. Yumruklanıp örtüsü çıkartılmaya çalışılan Gamze İnce isimli genç kız esnafa sığındı. Polis, provokatörü kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı da görülüyor.
Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı da görülüyor.

Karaköy’de, kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza yumruklu saldırı yapıldı. Kızlardan Gamze İnce’nin başına yumruk atan kadın saldırgan, başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı. İstanbul Emniyeti ilerleyen saatlerde saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Dün 15.08’de gerçekleşen olay, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kamera kayıtlarına İnce’nin girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.

ESNAF SU VEREREK SAKİNLEŞTİRDİ

  • Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi. Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.
  • Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce’ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce’nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti. Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce’yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

BAŞKALARINA DA SALDIRMIŞ

Başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadının aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu belirlendi. Akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Pis tesettürlüler’

  • Saldırının yaşandığı yerde dükkanı bulunan Veysel Ekingen, “Olaya tam hakim olamadık, olsaydık müdahale ederdik” diyerek şunları söyledi: “Kadın hızla uzaklaştı. Kızlar oradan Unkapanı’na sınava gidiyorlardı. Çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Su vererek sakinleştirmeye çalıştım. İkisi de çok ağladı.” Görgü tanığı Ekingen, saldırganın kızlara “Pis tesettürlüler, İslam düşmanları” şeklinde hakaret ettiğini söyledi.

Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
OYNAT 00:34
Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
İstanbul Karaköy'de, kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan başörtülü kadının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde etraftaki diğer insanların olaya hiçbir müdahale etmemesi de sosyal medyada tepki topladı.


Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.
7 mesaj kazanım

7 mesaj kazanım

​Diplomasi ve diyalog, lider diplomasisi ile birleşti.
İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

​Az yağış nedeniyle su seviyesi yüzde 38.79'a düştü.
Katil İsrail

Katil İsrail

​İşgalci İsrail aynı aileden 8 kişiyi katletti.
Merak edilen bölge:<br>Fingal Mağarası

Merak edilen bölge:
Fingal Mağarası

​Doğal akustiği ile bilinen bir deniz mağarası.
Bankadan çıkan<br>ev almaya gitti

Bankadan çıkan
ev almaya gitti

​8 günde 42 milyar liralık ev kredisi çekildi.

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

​Kırşehir merkezli düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındılar.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Göçükten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.

Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat'ta bombalı saldırı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.
Bugün itibarıyla<br>çalışmaya başladık

Bugün itibarıyla
çalışmaya başladık

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında konuştu.
Komisyon<br>yalanıyla işkence

Komisyon
yalanıyla işkence

​Rabia Naz'ın babası ve 3 kişi olayın tek görgü tanığına işkence ettiler.
Provokatör gözaltında

Provokatör gözaltında

​Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın yakalandı.
5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

​Eylem hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İslamofobik<br>papaz açığa alındı<br>

İslamofobik
papaz açığa alındı

​İslam'ı 'başa çıkılması gereken bir sorun' olarak nitelemişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.