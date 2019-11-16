Çirkin saldırı

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı da görülüyor.

Karaköy’de, kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza yumruklu saldırı yapıldı. Kızlardan Gamze İnce’nin başına yumruk atan kadın saldırgan, başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı. İstanbul Emniyeti ilerleyen saatlerde saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Dün 15.08’de gerçekleşen olay, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kamera kayıtlarına İnce’nin girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.

ESNAF SU VEREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi. Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce’ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce’nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti. Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce’yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

BAŞKALARINA DA SALDIRMIŞ

Başörtülü kızlara yumrukla saldıran kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadının aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu belirlendi. Akşam saatlerinde konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Pis tesettürlüler’

Saldırının yaşandığı yerde dükkanı bulunan Veysel Ekingen, “Olaya tam hakim olamadık, olsaydık müdahale ederdik” diyerek şunları söyledi: “Kadın hızla uzaklaştı. Kızlar oradan Unkapanı’na sınava gidiyorlardı. Çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Su vererek sakinleştirmeye çalıştım. İkisi de çok ağladı.” Görgü tanığı Ekingen, saldırganın kızlara “Pis tesettürlüler, İslam düşmanları” şeklinde hakaret ettiğini söyledi.